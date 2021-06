watchOS 8 preview

Apple heeft de afgelopen zes jaar de Apple Watch iedere keer voorzien van grote software-updates waar belangrijke nieuwe en handige functies aan toegevoegd werden. Niet alle functies waren elk jaar even spectaculair, maar toch werd er altijd wel iets toegevoegd waardoor je de Apple Watch op nieuwe manieren kon gebruiken of het gebruik aanzienlijk beter werd. In watchOS 8 is dat wel anders, zo blijkt uit onze preview. In deze watchOS 8 preview lees je waarom dat zo is.



Over het testen van beta's en deze watchOS 8 preview Wij hebben de eerste beta van watchOS 8 geïnstalleerd op een Apple Watch SE en Apple Watch Series 4. Op deze modellen kun je bijna alle functies testen die op dit moment beschikbaar zijn. Mocht je ook van plan zijn om de beta te testen, dan raden we aan om dit niet te doen op een Apple Watch die je dagelijks gebruikt. Er zitten nog bugs en andere foutjes in die het dagelijks gebruik kunnen belemmeren.



Tijdens de presentatie van watchOS 8 keken we op de redactie elkaar aan en vroegen we ons af of dit alles was wat Apple in petto had voor de Apple Watch. Want ja: in vergelijking met voorgaande jaren vonden we de gepresenteerde verbeteringen maar wat karig. Gelukkig bleken er achteraf nog wel meer nieuwe functies in watchOS 8 te zitten, maar het is niets waarvan je stijl achterover slaat.

Focus maakt Apple Watch minder afleidend

Eén van de meest nuttige verbeteringen vinden we bij de Focus-functie, die tegelijkertijd niet specifiek voor watchOS 8 geldt. Focus is een onderdeel van iOS 15 en laat je zelf bepalen van welke apps je meldingen mag krijgen en welke personen je wel mogen storen tijdens bepaalde activiteiten, zoals sporten.

De Apple Watch maakt het makkelijker om pushberichten in één oogopslag te bekijken, zodat je meteen weet of het belangrijk is of niet. Maar doordat de Apple Watch altijd om je pols zit, kan het ook vervelend zijn dat je altijd alle meldingen meteen binnenkrijgt. Helemaal op de momenten waarop het even niet uitkomt of als je druk bent met andere dingen. De Focus-functie komt daardoor van pas en maakt de Apple Watch daardoor ook minder afleidend. Je kan je eigen focus maken (bijvoorbeeld voor sporten), zodat je alleen meldingen krijgt van de apps die je nodig hebt tijdens het sporten of berichtjes van contacten die belangrijk voor je zijn.

Op de Apple Watch is dit eenvoudig te activeren via het Bedieningspaneel. Je veegt omhoog vanaf de wijzerplaat en tikt op het maantje om je focus te activeren. Alles wordt gesynchroniseerd met je iPhone, dus al het instelwerk (welke apps bijvoorbeeld wel meldingen mogen geven) regel je daar. Het is ook op de Apple Watch een prettige manier om er (tijdelijk) voor te zorgen dat je alleen de belangrijke meldingen krijgt.

Nieuwe apps maken nog weinig indruk

Een andere verbetering in watchOS 8 is de komst van nieuwe apps. Apple heeft een viertal apps naar de Apple Watch gebracht: Zoek apparaten, Zoek objecten, Tips en Contacten. Wat betreft die eerste twee vinden we het wat vreemd dat Apple er twee losse apps van gemaakt heeft. Bovendien we vooral dat Zoek objecten (voor voorwerpen zoals een AirTag) een onduidelijk appicoontje heeft. Waarom heeft Apple alle Zoek-apps (samen met Zoek personen zijn het er drie in totaal) niet samengevoegd tot één Zoek mijn-app, net zoals op de iPhone? Voor wekkers, timers en stopwatch begrijpen we dat Apple dit opgesplitst heeft, omdat je deze functies vaker en sneller nodig hebt. Bij de Zoek mijn-app, die je echt niet elke dag gebruikt, is dat veel minder het geval.

Desalniettemin zijn we vooral blij met de Zoek objecten-app, omdat je daarmee ook eindelijk de AirTag kan terugvinden via de Apple Watch. We betwijfelen of we de Zoek apparaten-app (waarmee je de locatie van je Apple-apparaten kan zien) vaak op de Apple Watch zullen gebruiken. In onze test is dat in ieder geval nog niet voorgekomen.

De andere twee nieuwe apps zijn de Tips-app en Contacten-app. De Tips-app kan handig zijn voor nieuwe gebruikers, ook omdat Apple daarmee tips geeft die je direct op de Apple Watch kan uitproberen (inclusief stapsgewijze gebeleiding op het toestel zelf). De Contacten-app vinden we momenteel nog erg beperkt en eigenlijk ook niet nodig. De Telefoon-app heeft immers ook een Contacten-overzicht. Het is bovendien wat vreemd dat je in de Contacten-app op de Apple Watch nog helemaal het telefoonnummer of e-mailadres niet kan bekijken. Je moet eerst op de bel- of mail-knop tikken voordat je de gegevens bekijkt.

Woning-app is een stap vooruit

De Woning-app is in watchOS 8 ook onder handen genomen en is wat ons betreft een stuk prettiger. We gebruikten de Woning-app op de Apple Watch steeds minder, omdat hij vooral traag en onhandig was. Het was onhandig als je bijvoorbeeld alleen maar de temperatuur wilde checken, omdat je dan helemaal naar het bijbehorende accessoire moet scrollen. In watchOS 8 zie je in de Woning-app bovenaan ook de status van je huis, met onder andere de huidige temperatuur en status van andere apparaten.

Bovendien is er vanaf watchOS 8 ook gewoon een Kamer-weergave, waarbij je alle accessoires en hun status per kamer kan checken. Dat is een stuk overzichtelijker dan de huidige weergave in de Woning-app. De app gaat ook op basis van je gebruik nuttige scènes voorstellen die je dan sneller kan activeren, al werkte dit bij ons momenteel nog niet. Al met al maken deze verbeteringen de Woning-app in watchOS 8 een stuk beter dan nu het geval is.

Nauwelijks verbeteringen in sport en gezondheid

Voor een horloge dat zich sterk richt op gezondheid en sport, vinden we dat er dit jaar maar weinig noemenswaardige verbeteringen zijn. De Workout-app krijg twee nieuwe sporten (Pilates en Tai-Chi) en de Ademhaling-app is vervangen door de Mindfulness-app. Daarmee kan je ook zogenaamde reflectie-opdrachten doen, waarbij je tot rust komt door aan een specifieke gebeurtenis of gevoel te denken. In tijden van stress kan dit handig zijn, hoewel de Mindfulness-app echt niet voor iedereen bedoeld is. Ik merkte in mijn test al snel dat de app wat zweverig aanvoelt en dat mijn gedachten al snel afdwalen.

Wat we een gemiste kans vinden, is dat Apple dit jaar opnieuw geen rustdag voor de Apple Watch toegevoegd heeft. Al jaren roepen gebruikers om de mogelijkheid om een rustdag of pauzedag aan te geven, zodat je reeks aan prestaties niet zomaar doorbroken wordt als je een dag niet kán sporten (door ziekte bijvoorbeeld). Juist in deze tijd met corona kon dit goed van pas komen, al vinden we eigenlijk dat Apple hier al een jaar eerder mee had moeten komen. Maar mosterd na de maaltijd had alsnog lekkerder gesmaakt dan helemaal geen mosterd.

Weinig nieuwe wijzerplaten

Apple voegt eigenlijk ieder jaar wel nieuwe wijzerplaten toe aan de Apple Watch, maar dit jaar vinden we de oogst nog wat karig. Apple heeft vooralsnog alleen de Portret-wijzerplaat aangekondigd. Er is wel al een World Clock-wijzerplaat gelekt. Beide zijn in de betaversie nog niet beschikbaar. Wat we opvallend vonden, was dat Apple zei dat de Foto-wijzerplaat de populairste wijzerplaat op de Apple Watch is. Dat vonden wij wat opmerkelijk, aangezien we bijna niemand kennen die zo’n wijzerplaat gebruikt. De nieuwe Portret-wijzerplaat zullen we dan ook niet snel gebruiken, vanwege de beperkte opties voor complicaties en andere nuttige informatie.

Apple heeft nog wel enkele andere verbeteringen doorgevoerd. Voor eigenaren van een Apple Watch met always-on scherm is het goed om te weten dat meer apps hier gebruik van maken en dat ook apps van derden van dit scherm profiteren. Apps moeten nog wel aangepast worden, dus het echte profijt merk je pas als de update voor iedereen uit is.

Een andere verbetering die we nog aan willen stippen, is het bewerken van ingesproken berichten. Apple heeft Scribble en het dicteren nu meer samengevoegd en laat je makkelijker emoji toevoegen. Je kan daardoor een gedicteerd bericht ook corrigeren door bijvoorbeeld een woord weg te halen door aan de Digital Crown te draaien. Maar doordat Scribble nog altijd niet in het Nederlands beschikbaar is, is deze verbetering voor ons nogal beperkt. Het handmatig toevoegen van een woord is daardoor in het Nederlands niet mogelijk.

Voorlopige conclusie watchOS 8 preview

Apple heeft een aantal fijne verbeteringen in watchOS 8 gepland, al zijn ze op één hand te tellen. De beste toevoegingen vinden we Focus, de nieuwe Woning-app en de always-on-verbeteringen, maar helaas heeft niet iedereen daar wat aan. Apple heeft ook kansen laten liggen door bijvoorbeeld de Scribble-functie nog steeds niet in het Nederlands te ondersteunen, want dat had de update voor ons een stuk beter gemaakt. We hopen dat Apple in de toekomstige beta’s van watchOS 8 nog wat puntjes op de i kan zetten om de update beter te maken, maar echt nieuwe toevoegingen hoef je in watchOS 8 niet te verwachten. We hopen dat de nieuwe Apple Watch Series 7 en toekomstige updates zoals watchOS 8.1 meer nieuws brengen.