Dankzij HD Voice is de geluidskwaliteit van telefoongesprekken hoger dan bij een gewoon gesprek. Hoe werkt HD Voice precies, bij welke providers is het beschikbaar en wat heb je ervoor nodig? In deze tip leggen we je alles uit over HD Voice.

Alles over HD Voice

HD Voice is een technologie die de spraakkwaliteit van telefoongesprekken sterk verbetert. En dat is nodig, want terwijl mobiel internet steeds sneller is geworden, heeft de ontwikkeling van spraak een behoorlijke tijd stilgestaan. HD Voice (oftewel Wideband audio) probeert dat te veranderen. In deze tip lees je wat HD Voice precies betekent, of HD Voice op de iPhone werkt en welke providers het ondersteunt.

Wat is HD Voice?

HD Voice is een compressietechniek die de geluidskwaliteit van telefoongesprekken verhoogt en stemmen natuurlijker laat klinken. Het lijkt alsof de andere persoon vlakbij is, zonder het bekende ‘blikkerige’ effect. Het gebruik van HD Voice heeft weinig tot geen impact op de batterijduur van je iPhone. Ook bij het bellen naar vaste netwerken moet de verbeterde geluidskwaliteit te horen zijn, onder andere omdat het omgevingsgeluid beter wordt weggefilterd.

Bij HD Voice wordt gebruikgemaakt van een groter frequentiebereik, waardoor hogere en lagere tonen beter doorkomen. Ook kun je met HD Voice het geluid beter filteren, waardoor je minder last hebt van achtergrondgeluiden tijdens het bellen. De techniek filtert omgevingsgeluiden en heeft daarvoor een extra microfoontje in de iPhone nodig. In de iPhone 5 en latere toestellen is zo’n extra microfoontje voor ruisonderdrukking aanwezig. Constant klinkende geluiden, zoals een drilboor of voorbijrazende auto’s langs een snelweg, zijn goed te filteren. Plotselinge geluiden hoort de persoon aan de andere kant nog wel.

HD Voice gaat vaak hand in hand met technieken als VoLTE en Bellen via Wi-Fi. Bij VoLTE bel je via het 4G-netwerk, terwijl je bij Bellen via Wi-Fi juist belt via je eigen Wi-Fi-netwerk. Laatstgenoemde komt vooral van pas als het bereik binnenshuis niet voldoende is. Dankzij Bellen via Wi-Fi ben je alsnog goed bereikbaar. Zowel bij VoLTE en Bellen via Wi-Fi profiteer je van een hogere geluidskwaliteit.

Bekijk ook Bellen via Wi-Fi: alles wat je moet weten Bellen via Wi-Fi is een functie op de iPhone waardoor je via je eigen Wi-Fi verbinding contact maakt met het netwerk van je provider. Zo kun je ook bellen als je bijvoorbeeld slecht bereik hebt. Bij welke providers werkt het en wat heb je nodig? Je leest het hier.

Bekijk ook VoLTE in Nederland en België: zo werkt bellen via het 4G-netwerk Met VoLTE bel je in Nederland en België via een 4G-verbinding. Dankzij VoLTE klinken gesprekken beter en wordt de verbinding sneller tot stand gebracht. Bij welke providers werkt het en wat heb je nodig? Je leest hier alles over VoLTE.

HD Voice werkt al via het 3G-netwerk. 3G heeft een hogere capaciteit dan het 2G-netwerk, waardoor er meer frequenties kunnen worden gebruikt. Een telefoongesprek via het 2G-netwerk heeft een frequentiebereik van 300 tot 3400 Hz, terwijl dat met HD Voice kan worden opgerekt van 50 tot 7000 Hz. Er komen daardoor meer hoge en lage tonen door en het stemgeluid klinkt daardoor natuurlijker. De menselijke stem heeft trouwens een bereik van 80 tot 14.000 Hz. HD Voice gebruikt de nieuwe audiocodec ARM-WB, dat zorgt voor een sterke compressie, terwijl het toch natuurlijk klinkt.

Bij welke providers is HD Voice beschikbaar?

HD Voice is bij veruit de meeste providers geactiveerd.

In België maken Proximus, Telenet en Orange gebruik van VoLTE en een hogere geluidskwaliteit bij het bellen.

Ook bij andere kleinere providers zoals Hollands Nieuwe wordt HD Voice gebruikt. Bij de meeste providers zul je dit echter pas merken als je met iemand belt die bij dezelfde provider zit. Dat betekent dat een T-Mobile-gebruiker alleen de hogere gesprekskwaliteit hoort als hij of zij belt naar een andere T-Mobile-gebruiker.

EVS bij Vodafone op de iPhone

Vodafone heeft daarnaast iets extra’s. Met ingang van iOS 11.3 maken bezitters van de iPhone 8 en iPhone X gebruik van EVS, ook wel Enhanced Voice Services genoemd. Vodafone heeft dit in 2017 geactiveerd op haar 4G-netwerk en sinds iOS 11.3 is dit ook beschikbaar voor iPhone-gebruikers. De EVS-codec heeft een aantal voordelen ten opzichte van de ARM-WB-codec die gebruikt wordt bij HD Voice. EVS is alleen beschikbaar op Vodafone’s 4G-netwerk en zorgt voor een nog betere geluidskwaliteit dan bij HD Voice het geval is. EVS maakt het netwerk voornamelijk toekomstbestendiger, zodat de kwaliteit de komende jaren nog hoger kan. Omdat Vodafone de enige provider in Nederland is die EVS ondersteunt, werkt het nog alleen tussen Vodafone-bellers met de iPhone 8 en iPhone X.

Welke iPhones werken met HD Voice?

Om HD Voice te kunnen gebruiken, heb je wel een geschikte iPhone nodig. Gelukkig zijn nagenoeg alle iPhones geschikt om te bellen met de hogere gesprekskwaliteit.

Hoe gebruik je HD Voice?

Om HD Voice te kunnen gebruiken, is het niet nodig om instellingen aan te passen. Als je voldoet aan de voorwaarden, bel je automatisch via HD Voice. De voorwaarden zijn dat je toestel geschikt moet zijn, dat je een abonnement bij een geschikte provider moet hebben en dat je belt met iemand anders die bij dezelfde provider zit en ook een geschikt toestel heeft. De uitzondering hierop zijn Vodafone en KPN, want bij hen kun je ook onderling bellen met HD Voice.

De providers vragen er geen extra vergoeding voor. Mocht je tijdens een telefoongesprek onverhoopt terugvallen naar het 2G-netwerk, dan is er trouwens niets aan de hand. De verbinding wordt niet zomaar verbroken, maar de gesprekskwaliteit neemt wel weer af naar ‘normale’ omstandigheden.

Wat zijn de voordelen van HD Voice?

Het grootste voordeel van HD Voice is dat de gesprekskwaliteit een stuk beter is. Je hebt daardoor minder last van een slechte verbinding waarbij je elkaar maar moeilijk kan verstaan. Als je belt via HD Voice, zul je merken dat er minder achtergrondgeluid is en dat de gesprekspartner dichterbij klinkt.

Toch kan een telefoongesprek ook via HD Voice nog wat lastig verstaanbaar zijn. De kwaliteit is dan ook afhankelijk van allerlei factoren. De geluidskwaliteit is bovendien subjectief: wat de ene persoon luid en duidelijk vindt, is voor de echte audiofiel nog niet goed genoeg. Over het algemeen is de geluidskwaliteit met HD Voice nog niet op het niveau dat het lijkt alsof de andere persoon naast je staat, maar het is in ieder geval wel veel beter dan bellen zonder HD Voice.

Wat zijn de alternatieven van HD Voice?

Kun je met een vriend of familielid niet via HD Voice bellen maar wil je elkaar wel beter verstaan, dan zijn er nog allerlei alternatieven. Het bekendste alternatief is bellen via een app, dat loopt via je mobiele internet (ook wel VoIP genoemd). Met WhatsApp kun je bijvoorbeeld bellen, waarbij je merkt dat de geluidskwaliteit hoger is dan bij een gewoon telefoongesprek. Ook andere chatapps zoals Telegram laten je bellen via internet. Andere bekende voorbeelden zijn Skype en Viber, maar WhatsApp is verreweg de meest gebruikte app.

Bekijk ook Zo kun je met WhatsApp gratis bellen en videobellen Via WhatsApp kun je gratis bellen of videogesprekken voeren. Dit kan zowel één-op-één als met een groep van maximaal acht mensen. In deze tip lees je alles over bellen met WhatsApp.

Apple heeft zelf ook een alternatief voor bellen via een hogere kwaliteit. Met FaceTime Audio bel je gewoon naar elkaars telefoonnummer, maar dan via het internet. Je gebruikt daarvoor je Apple ID en is dus standaard beschikbaar op iedere iPhone, iPad en Mac. In tegenstelling tot de gewone FaceTime is dat je bij FaceTime Audio elkaar niet ziet.

Let er bij deze alternatieven wel op dat je hier gebruikmaakt van je mobiele data. Hoewel het verbruik maar weinig is, kan het zo zijn dat je buiten je bundel raakt als je veel belt en maar weinig MB’s per maand hebt. Voor FaceTime-gesprekken kun je het dataverbruik bekijken op je iPhone zelf.