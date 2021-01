Twitter-berichten gesorteerd op tijd

Standaard toont de Twitter-app de beste tweets eerst. Dat wil zeggen dat tweets met veel interactie (likes en reacties) bovenaan je tijdlijn komen te staan zodra je de app opent. Het is niet helemaal duidelijk welke criteria daarbij het zwaarst wegen, maar het heeft in ieder geval iets met populariteit te maken. Je mist dan misschien de tweets van personen die belangrijk voor jou zijn.

Daarnaast is er ook nog een gewone chronologische tijdlijn, waardoor alle tweets in de volgorde staan waarin ze gepost zijn. In deze tip lees je hoe je je chronologische tijdlijn van Twitter terug krijgt, zowel in de Twitter-app voor iOS als via de website.

Twitter tijdlijn chronologisch op iOS

Om je Twitter-tijdlijn chronologisch in te stellen, volg je deze stappen:

Open de Twitter-app op je iOS-toestel Kies het account waarvoor je de instelling wil aanpassen, voor het geval je meerdere accounts hebt. Tik linksonder op het huisje om naar de tijdlijn te gaan. Tik nu rechtsboven op de drie sterretjes. Kies voor Bekijk in plaats daarvan de nieuwste Tweets. De titel van de tijdlijn wisselt van Startpagina naar Nieuwste Tweets.

Zie je de knop met de drie sterretjes nog niet? Het kan helpen om de app geforceerd af te sluiten. Als dat ook niet werkt, kun je het beste de app verwijderen en opnieuw installeren.

Hou er wel rekening mee dat de instelling mogelijk automatisch weer teruggezet kan worden als er een update van de Twitter-app verschijnt.

Twitter tijdlijn chronologisch op het web

Ook op het web kan Twitter de tijdlijn zo weergeven dat de beste tweets bovenaan staan. Wil je deze chronologisch, dan moet je dat afzonderlijk voor het web aanpassen. Dat doe je als volgt:

Ga naar Twitter.com in de webbrowser. Klik op je profiel en kies voor Instellingen en privacy. Scroll naar onder naar het kopje Inhoud. Vink de optie De beste Tweets eerst tonen bij Tijdlijn uit.

Alle tweets worden nu in de chronologische volgorde in je tijdlijn getoond. De meest recente tweet van accounts die je volgt staan daardoor gewoon bovenaan.