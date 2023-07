Wil je je profiel van Netflix overzetten naar een eigen account? Of je Netflix-profiel overzetten naar een bestaand account, bijvoorbeeld van je partner? In deze tip lees je hoe je dat in een paar stappen doet.

Netflix profiel overzetten: dit moet je weten

Binnen een Netflix-account kun je meerdere profielen aanmaken. Zo’n profiel bevat belangrijke informatie over jouw kijkgedrag. Je kijklijst, je kijkgeschiedenis en daarop afgestemde kijksuggesties en nog veel meer is allemaal gekoppeld aan je eigen persoonlijke profiel. Als je om wat voor reden dan ook het account waar je profiel aan gekoppeld is niet meer kan of wil gebruiken, wil je dit Netflix-profiel het liefst overzetten. Je raakt daardoor niets kwijt, zodat je meteen weer verder kan kijken via een ander account. Gelukkig biedt Netflix je de mogelijkheid om je profiel over te zetten. Dat kan op meerdere manieren: als extra lid op een bestaand account (als je buiten het huishouden van de accounteigenaar woont), via een eigen nieuw account of met een bestaand account waar je jouw profiel aan toevoegt.

Bij het overzetten van een Netflix-profiel, worden deze gegevens meegenomen:

Profielnaam en icoontje

Aanbevelingen en kijksuggesties

Kijkgeschiedenis

Je kijklijst

Opgeslagen gegevens van Netflix-games

Instellingen voor onder andere ondertiteling, taal, automatisch afspelen, streamingkwaliteit

Netflix profiel overzetten als extra lid voor kijken buiten het huishouden

Als je momenteel via een eigen profiel meekijkt via het account van een vriend of familielid die niet bij jou woont, wil Netflix dat je het profiel overzet naar een eigen account als extra lid op het hoofdaccount. Het is niet meer toegestaan om gratis mee te kijken op het account van een ander, ook niet als je daar een eigen profiel voor gebruikt. In dit geval kun je dus (voor een toeslag per maand) een eigen account aanmaken dat gekoppeld is aan het oorspronkelijke hoofdaccount. Dit is goedkoper dan een geheel eigen account aanmaken. Gelukkig kun je met zo’n subaccount wel je bestaande profiel overzetten. Alles over het toevoegen van extra Netflix-leden buiten het huishouden van het hoofdaccount en hoe je daarbij een bestaand profiel kan overzetten, lees je in onze aparte tip.

Bestaand Netflix-profiel overzetten naar een nieuw account

Het is ook mogelijk om een Netflix-profiel over te zetten naar een nieuw account. Deelde je bijvoorbeeld samen met je ex-partner een account en had ieder een eigen profiel, dan wil je dit profiel het liefst overzetten naar een eigen account. Of als je bijvoorbeeld samen met huisgenoten een account had, maar inmiddels niet meer bij elkaar woont en ook geen contact meer hebt. Het overzetten van een Netflix-profiel naar een nieuw eigen account werkt zo:

Ga op de webbrowser naar de instellingen van het Netflix-account en log daar in. Bij Profiel en ouderlijk toezicht klap je het profiel uit dat je wil overzetten en klik je op Dit profiel overbrengen. Klik op Profieloverdracht starten. Kies voor de optie Een nieuw account. Voer je nieuwe eigen inloggegevens in en kies een abonnement voor het nieuwe account. Volg de verdere stappen om het overzetten af te ronden.

Het profiel wordt ook altijd nog bewaard bij het oorspronkelijke account en zou je dus als tijdelijke backup kunnen gebruiken als er toch iets mis gegaan is.

Bestaand Netflix-profiel overzetten naar een bestaand account

Wil je je eigen Netflix-profiel overzetten naar een bestaand account, dan kan dat ook. Dat is bijvoorbeeld handig als je met iemand anders gaat samenwonen. Volg daarvoor deze stappen:

Ga op de webbrowser naar de instellingen van het Netflix-account en log daar in. Bij Profiel en ouderlijk toezicht klap je het profiel uit dat je wil overzetten en klik je op Dit profiel overbrengen. Klik op Profieloverdracht starten. Kies voor de optie Een bestaand account. Voer je de bestaande inloggegevens in van het account waar je het profiel naar overzet. Volg de verdere stappen om het overzetten af te ronden.

Netflix-profiel overzetten niet mogelijk?

In sommige gevallen is het niet mogelijk om een Netflix-profiel over te zetten:

Het account waar het profiel nu nog aan gekoppeld is, is niet meer actief.

Het profiel is een Kids-profiel.

Er is een pincode ingesteld voor het profiel. Je moet in dat geval eerst de pincode verwijderen.

De functie voor Profieloverdracht is uitgeschakeld.

Als blijkt dat je een profiel niet kan overzetten omdat de functie is uitgeschakeld, volg je deze stappen om het aan te zetten:

Ga op de webbrowser naar de instellingen van het Netflix-account en log daar in. Bij Instellingen klik je op Profieloverdracht inschakelen. In het volgende scherm klik je op Toestaan. Profieloverdracht is binnen twee dagen actief. In de e-mail die je de accounteigenaar ontvangt, kun je het ook direct inschakelen.

