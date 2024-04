Korting op Youfone: dit zijn de beste acties

Overweeg je over te stappen naar Youfone, maar wacht je op een goede actie? Check dan deze pagina! We vertellen welke extra’s Youfone te bieden heeft en welke acties er zijn. Youfone biedt zowel mobiel internet als vast internet en tv. Met Youfone Compleet krijg je extra voordeel!

Waarom Youfone?

Youfone biedt relatief goedkope databundels aan en maakt daarvoor gebruik van het netwerk van KPN. Toch is het geen dochterbedrijf van KPN, zoals bij Simpel en Simyo wel het geval is. Dit zijn enkele unieke pluspunten van Youfone:

Het is de enige budgetprovider die gratis 5G bij elk abonnement aanbiedt.

De datasnelheid van Youfone is standaard 256 Mbps en dat is relatief snel ten opzichte van de concurrentie.

Youfone is een van de weinige budgetaanbieders die naast mobiel internet ook vast internet en tv aanbiedt in een combi-pakket.

Dit is echt uniek: bij Youfone zit ESPN Compleet gratis in het tv-pakket (terwijl je er bij andere providers apart voor moet betalen!).

Verdien geld met een Vriendendienst

Bij Youfone kun je geld verdienen door te zorgen dat je vrienden, familie en anderen ook klant worden. Dat werkt als volgt: maak je vrienden Youfone-klant en verdien samen €20,-. Meedoen kan tot 5 keer per jaar. Je kunt je persoonlijke bestelling ook via e-mail, WhatsApp of Facebook delen, zodat zelfs mensen die je niet persoonlijk kent jou een leuke bonus kunnen geven. Wacht tot een vriend(in) via jouw link een abonnement bestelt, waarbij er de keuze is uit sim only, tv of internet. Na de bestelling verdienen jullie samen €20,- dus dat is €10,- korting per persoon. Zonder dat je er verder iets voor hoeft te doen!

Gratis ESPN Compleet bij Youfone

Ben je gek op voetbal? Dan is Youfone jouw tv-aanbieder. Youfone is namelijk de enige waar ESPN Compleet gratis in het basispakket voor tv zit. Het hoofdkanaal van ESPN is vaak ook bij andere providers te zien, maar voor het complete pakket met kanalen zul je vaak een duur abonnement moeten nemen.

Bij Ziggo betaal je hiervoor €17,95 per maand, maar bij Youfone is het gewoon inbegrepen! Daarmee ben je wekelijks verzekerd van alle Eredivisie-wedstrijden, maar ook een breder aanbod van internationaal voetbal en Amerikaanse sporten zoals de NBA.

Youfone: ook voor sim only

Youfone biedt zelf geen iPhones of andere toestellen aan, maar kan je wel helpen aan een scherp geprijsd sim only-abonnement. Er gelden regelmatig kortingsacties, waarbij je het eerste jaar een stuk minder betaald. Een voorbeeld: voor 10GB data en 200 belminuten betaal je dan geen €9,50 maar slechts €6,- per maand.

iPhone met Youfone-abonnement

Zoals gezegd biedt Youfone zelf geen toestellen aan. Maar via telecomwinkels is het toch mogelijk om een iPhone met Youfone-abonnement af te sluiten. Dit regel je gemakkelijk via bijvoorbeeld Belsimpel of Mobiel.nl. Hieronder zie je enkele goedkope deals.

Korting bij andere aanbieders vind je hier: