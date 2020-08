Je kunt vanuit het adresboek op je iPhone of iPad snel een route plannen naar een vriend of familielid. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet.

Routes plannen naar contactpersonen op 3 manieren

Als je op bezoek gaat bij familie of vrienden kan het handig zijn om je iPhone als navigatiesysteem te gebruiken. Je kunt natuurlijk het adres in een navigatie-app invoeren, maar soms weet je het adres niet uit je hoofd. Er zijn meerdere manieren om snel te navigeren naar een contactpersoon, als het adres al in het adresboek op je iPhone staat.

Route plannen naar contactpersoon met Spotlight

De eenvoudigste manier om te een route te plannen en te navigeren naar een contactpersoon is met Spotlight. Zo doe je dat:

Open de Spotlight-zoekfunctie op je iPhone door op je beginscherm naar beneden te vegen. Tik de naam van de persoon in en selecteer de contactkaart. Selecteer het adres door op het kaartje te tikken. Tik op Route. Kies eventueel de beste route voor jou en tik op Start.

Navigeer je vaker naar een bepaald adres? Dan kun je die suggestie krijgen dankzij Siri Suggesties. Je hoeft dan alleen maar de naam in te tikken en het Apple Kaarten-icoon verschijnt tussen de resultaten. Gebeurt dit niet, dan werkt uiteraard de bovenstaande uitleg.

Route plannen met Siri

Je kunt ook een route plannen met Siri. Daarbij geef je bijvoorbeeld de opdracht: “Plan een route naar Jos van Dam” en Siri doet de rest. Als de naam van de persoon wordt herkend zal Siri aangeven dat er een route wordt gepland en vervolgens overschakelen naar de Apple Kaarten-app. De route wordt na een paar seconden automatisch gestart.

Het kan zijn dat je eerst een adres moet selecteren als je er meerdere hebt ingesteld. Ook moet je soms de naam van de contactpersoon bevestigen als Siri niet 100% zeker weet wie je bedoelt. Het is raadzaam om toch nog een blik te werpen op je iPhone om te kijken of je goed bent verstaan.

Je kunt ook navigeren naar een contactpersoon door je adresboek te openen en de juiste persoon te zoeken. Dit vinden wij iets omslachtiger, maar het kan wel:

Open de Contacten-app en blader naar de gewenste persoon. Tik op de naam van de persoon en je krijgt meer details te zien. Als er een adres is ingevuld zie je ook een kaartje. Tik hierop. Tik op Route. Kies eventueel de beste route voor jou en tik op Start.

Bij alle opties kun je kiezen tussen reizen met de auto, het openbaar vervoer of lopend, zoals altijd het geval is in Apple Kaarten. Omdat Apple Kaarten geen fietsroutes heeft, is navigeren via de fiets niet mogelijk.

Ben je aangekomen bij de bestemming, maar heb je je auto op een plek gezet waar je ‘m niet makkelijk terugvindt? Dan kun je de locatie van de geparkeerde auto in Apple Kaarten bekijken. Hoe je dat doet lees je in onze afzonderlijke tip.