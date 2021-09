Heb je eenmaal toegang gegeven tot je agenda, foto’s, locatie en andere informatie, dan blijft een app door de gedeelde gegevens graven. Het is echter mogelijk om de toegang tot je privé-informatie op een later moment te ontzeggen. Daarnaast moet je rekening houden met reclametracking, waardoor apps een profiel van je kunnen opbouwen.

Data delen met apps

Apps kunnen onder andere toegang vragen tot de volgende gegevens:

Locatie

Contacten (adresboek)

Agenda’s

Herinneringen

Foto’s

Bluetooth

Microfoon

Bewegingsactiviteit (iPhone 5s en later)

Wil je liever niet dat een app deze gegevens gebruikt? Dan kun je dit uitschakelen vanuit de instellingen van iOS. Dit doe je onder Instellingen > Privacy. Kies vervolgens een van de items, bijvoorbeeld Agenda. Onder ieder item staan de apps die momenteel toegang hebben tot die informatie. Door de schakelaar om te zetten ontzeg je een app de toegang.

Lang niet iedere iOS-app staat vermeld in het privacy-overzicht. Apps moeten eerst expliciet toegang hebben gevraagd tot je gegevens voordat ze ook in de lijst staan.

Privacylabel bij apps

Behalve toegang geven tot de informatie van andere apps en voorzieningen kunnen apps ook nog allerlei andere data verzamelen, bijvoorbeeld je zoekgedrag. In de App Store kun je vóór het downloaden van een app zien welke data de app gebruikt en met wie het wordt gedeeld. Dit is te zien in het privacylabel.

Na het downloaden moet je vaak nog expliciet toestemming geven voor het gebruik van bepaalde data. Maar je hebt er niet altijd zicht op met welke (externe) partijen de data wordt gedeeld.

Bekijk ook Privacylabels in iOS: zo werkt het en hier zijn ze te vinden Apple maakt zich al langer hard voor de privacy van diens gebruikers. Met de komst van iOS 14.3 is het bedrijf een stapje verder gegaan. Je weet nu als gebruiker precies welke informatie een app over je verzamelt en hoe dit wordt gebruikt.

Reclametracking

Onder Instellingen > Privacy > Tracking vind je een schakelaar Sta trackingverzoeken van apps toe. Staat deze ingeschakeld, dan kunnen ontwikkelaars toestemming vragen om allerlei informatie te raadplegen. Adverteerders kunnen je dan specifieker als doelgroep aanspreken.

Door de optie voor reclametracking (IDFA) uit te schakelen voorkom je dat je überhaupt verzoeken krijgt.