Met 3D Touch Peek & Pop kun je makkelijker previews van webpagina's bekijken in Safari voor iOS. Lees in deze tip hoe Peek & Pop werkt.

Peek & Pop is sinds iOS 13 gewijzigd

Ook al is Apple bezig om 3D Touch langzaam te vervangen door Haptic Touch, dat betekent niet dat allerlei functies verloren gaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor Peek & Pop in Safari. Je kunt dit op alle toestellen vanaf de iPhone 6s gebruiken, maar er is sinds iOS 13 wel iets veranderd. In plaats daarvan maak je nu gebruik van een zogenaamde long press. Je houdt het scherm wat langer ingedrukt en krijgt dan een preview van een webpagina te zien. Dit geldt voor alle toestellen die met 3D Touch of Haptic Touch werken en op iOS 13 draaien.

Hieronder bespreken we hoe Peek & Pop werkt voor als je nog iOS 12 en eerder gebruikt.



3D Touch Peek & Pop in Safari t/m iOS 12

Als Safari je meest gebruikte browser is op de iPhone, dan ben je onderstaande 3D Touch-functies misschien al vanzelf tegengekomen. De browser maakt het dankzij het indrukgevoelige vooral gemakkelijker om pagina’s en afbeeldingen alvast te bekijken zonder deze ook echt helemaal te openen. Deze Peek & Pop-techniek is in Safari op meer manieren te gebruiken dan je waarschijnlijk dacht.

Om onderstaande tips te gebruiken heb je uiteraard wel een toestel met 3D Touch of Haptic Touch nodig, dus een iPhone 6s of nieuwer nodig.

Peek & Pop: pagina-previews bekijken in Safari

De Peek & Pop-techniek komt goed tot zijn recht in Safari. Door het scherm lichtjes in te drukken verschijnt er een voorvertoning, die je schermvullend kunt maken door vervolgens harder op het scherm te drukken. Als je ergens een URL zit staan, kun je dit gebruiken om te kijken naar de pagina waar de link naar verwijst. Als het de pagina is waar je naar zoekt kun je harder drukken om verder te lezen, en door simpelweg los te laten sluit de voorvertoning zich weer.

Peek & Pop voor afbeeldingen

Deze techniek kun je ook gebruiken als je een mooie foto tegenkomt op een website. De afbeelding wordt dankzij 3D Touch uitgelicht, zodat hij als het ware boven de pagina zweeft. Als je vervolgens met je vinger naar boven veegt, kun je het plaatje direct opslaan of kopiëren net zoals je een afbeelding een seconde ingedrukt houdt op een iPhone zonder 3D Touch.

Peek & Pop je favorieten

Voordat je 3D Touch op je Favorieten in Safari los kunt laten, moet je ze natuurlijk wel even vinden. Je komt bij je favorieten door op het boekje te tikken in de onderste balk van de browser. Je komt dan in het scherm met je Bladwijzers. Tik nogmaals op het boekje om de Favorieten-optie te laten verschijnen. Alle websites die je hier opgeslagen hebt kun je snel bekijken door stevig op de naam te drukken. Druk daarna harder om de pagina daadwerkelijk te openen. Deze techniek kun je ook gebruiken voor de favorieten die verschijnen als je een nieuw tabblad opent in Safari.

Peek & Pop artikelen in je Leeslijst

Als je in bovenstaande tip je favorieten opgezocht hebt, zie je ook een menu-optie voor je Leeslijst. In je Leeslijst komen de artikelen te staan die je eerder opgeslagen hebt, zodat je ze op een later moment op je gemakje nog eens door kunt nemen. Net zoals bij de Favorieten kun je een naam van een website stevig indrukken door de preview te openen, waarna je hem volledig opent door nogmaals hard op het scherm te duwen.

Bekijk ook Safari Leeslijst gebruiken op iPhone, iPad en Mac Met de Safari Leeslijst kun je gemakkelijk artikelen opslaan voor later. In deze tip lees je hoe je de Safari Leeslijst gebruikt op de iPhone, iPad en Mac.

Peek & Pop Koppelingen

Het zal je vast niet verbazen dat net zoals de Favorieten en Leeslijst, ook de Koppelingen dankzij 3D Touch te Peeken en Poppen zijn. In het tabblad met Koppelingen kom je abonnementen op RSS-kanalen tegen, zoals je Twitter-feed. Door bijvoorbeeld stevig op een Instagram-post te tikken kun je meteen de foto zien, zonder dat je daarvoor eerst een apart Safari-tabblad hoeft aan te maken.