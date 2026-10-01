Je kunt een PDF-bestand op de Mac voorzien van een beveiliging, waardoor een wachtwoord vereist is om het bestand te kunnen openen. In dit artikel lees je hoe je zo'n beveiliging aanmaakt en weer verwijdert, zonder dat je extra software nodig hebt.

Op de Mac kun je PDF-bestanden opslaan, bewerken en je kunt zelfs een PDF ondertekenen met je handtekening. Als een PDF-bestand gevoelige informatie bevat, kun je het bestand ook beveiligen met een wachtwoord. Als iemand op je computer rondneust, is het bestand alleen te openen nadat het correcte wachtwoord is ingevuld.

PDF-bestand beveiligen op de Mac

Het beveiligen van een PDF-bestand op de Mac is vrij eenvoudig. Het enige wat je hoeft te doen, is een PDF-bestand te openen en vervolgens op te slaan. Dit gaat als volgt: Open een bestand met Voorvertoning. Ga naar Archief > Exporteer als PDF. Heb je al een PDF? Dan kun je op Archief > Wijzig bevoegdheden klikken en naar stap 5 gaan. Klik op Bevoegdheden. Vink Vraag om wachtwoord bij openen van document aan. Vul tweemaal het wachtwoord in. Het wachtwoord hoeft niet aan bepaalde eisen te voldoen en mag zo kort of lang zijn als je zelf wil. Klaar? Voer onderaan het wachtwoord in en klik op Pas toe.

Elke keer als je het bestand vanaf nu wilt openen, zul je eerst een wachtwoord moeten invoeren. Als je het bestand deelt met andere mensen via e-mail, AirDrop of andere mogelijkheden, moet de ontvanger ook eerst het wachtwoord invullen om het bestand te kunnen openen.

Beveiliging van PDF-bestanden verwijderen

Het is niet zomaar mogelijk om de beveiliging van het PDF-bestand te verwijderen. Om een exemplaar van hetzelfde bestand op te slaan zonder wachtwoord, dien je het PDF-document opnieuw op te slaan via Archief > Exporteer als PDF.

Je kunt het bestand vervolgens onder dezelfde naam opslaan, zodat de beveiligde PDF wordt overschreven. Je kunt er echter ook voor kiezen om een aparte, niet-beveiligde kopie op te slaan. Het enige wat je moet doen, is ervoor zorgen dat het hokje Vraag om wachtwoord bij openen van document niet aangevinkt is.

Meer doen met PDF-bestanden? Kijk dan eens naar deze tips: