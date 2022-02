Stottert de audio als je muziek luistert op je iPhone of iPad? Of speelt een nummer niet goed af? Hier vind je vrijwel zeker de oplossing voor je haperende audio!

Audio stottert op je iPhone of iPad

Soms kan het gebeuren dat een muzieknummer op de iPhone niet goed af te spelen is. De muziek stottert of blijft hangen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. De belangrijkste lopen we in dit artikel langs. Het probleem zelf kan zich trouwens ook op meerdere manieren voordoen: de iPhone slaat slaat bepaalde muzieknummers over, de muziek stopt tijdens het afspelen ergens halverwege in het nummer of de Muziek-app hapert en lijkt te moeten bufferen. Gaat het om zelf geïmporteerde muziek, dan kan er sprake zijn van een omzettingsfout bij het converteren. Wat je probleem ook is, bekijk hier wat je eraan kunt doen.

#1 Herstart de iPhone

Een van de meest simpele oplossingen om stotterende audio op te lossen is om je iPhone even te herstarten. Dit kost weinig moeite. Het kan zijn dat bepaalde processen steeds maar op de achtergrond blijven draaien waardoor de software te maken krijgt met te weinig geheugen, of iets soortgelijks. Druk op toestellen met Face ID de zijknop en de volume omhoog-knop gelijktijdig in en schakel je toestel uit. Wacht een minuutje en schakel ‘m dan weer in met de zijknop.

Meer over het herstarten van je iPhone lees je in onderstaande tip.

Bekijk ook iPhone herstarten, ook zonder knoppen In een paar stappen kun je de iPhone herstarten. Normaal doe je dat met de knoppen, maar als die kapot zijn kun je ook andere methoden gebruiken. Wij leggen uit hoe je je iPhone kunt herstarten, op meerdere manieren.

#2 Sluit de app die problemen geeft

Gaat het om audio in een specifieke app, dan kun je deze het beste afsluiten. Het probleem hoeft niet met hardware te maken te hebben, maar het kan ook gaan om een specifieke app die niet goed geprogrammeerd is. Open de app en veeg vanaf de onderkant even omhoog zodat de multitasking-weergave in beeld komt. Veeg de app daarna naar boven om af te sluiten. Herstart de app daarna weer en kijk of het probleem nog steeds bestaat.

Bekijk ook Zo sluit je apps op de iPhone - en waarom je dat liever niet geforceerd moet doen Wil je een app sluiten om weer naar het beginscherm terug te keren? Of wil je een app compleet stoppen door deze uit het geheugen te halen? In deze tip lees je alles over apps afsluiten op je iPhone. Hoe doe je dat op de verschillende iPhone-modellen en wanneer heeft het zin om een app geforceerd te stoppen? Wij leggen het je uit.

#3 Update je iPhone en je apps

Sommige iOS-versies leveren nog wel eens problemen op. Zo was er bij iOS 14.5 een probleem waardoor muziek bij het afspelen in CarPlay stotterde. Updaten naar de nieuwste iOS-versie loste dit probleem op. Daarnaast is het goed om altijd je apps up-to-date te houden. Soms zijn er nieuwe functies toegevoegd waardoor een app beter kan presteren. Soms kunnen apps bugs bevatten of performanceproblemen opleveren.

Bekijk ook Zo kun je apps updaten op iPhone en iPad Hoe kun je apps updaten? De apps op je iPhone of iPad moeten regelmatig worden bijgewerkt naar de nieuwste versie. In deze tip leggen we uit hoe je het updaten van iOS-apps werkt via de App Store op je toestel.

#4 Controleer je verbinding

Stream je de muziek via je mobiele databundel of via een draadloos netwerk? Dan kan de dataverbinding simpelweg te traag zijn om de muziek af te spelen. Probeer de muziek eerst te downloaden, zodat je offline kunt luisteren. Als je weer op een snelle verbinding zit kun je doorgaan met streamen.

Bekijk ook Offline muziek op iPhone en iPad beluisteren: Apple Music, Spotify en gekochte muziek Wil je luisteren naar offline muziek op je iPhone of iPad? In deze tip bespreken we hoe je dit doet in Apple Music, Spotify en je eigen bibliotheek.

#5 Kies een lagere audiokwaliteit

Probeer je lossless of hi-res muziek af te spelen via een draadloze verbinding, dan lukt dat vaak niet. Bluetooth-verbindingen zijn soms te traag of er zijn andere redenen waardoor je iPhone de muziek in extreem hoge kwaliteit niet aan kan. Kijk of je de muziek ook in een lagere bitrate kunt afspelen, zonder dat er hoorbaar kwaliteitsverlies optreedt.

#6 Converteer de muzieknummers opnieuw

Gaat het om zelf geïmporteerde muziek van een cd, dan kan er bij het converteren iets mis zijn gegaan, waardoor de audio stottert. Je kunt de muzieknummers nogmaals van cd importeren om zeker te weten dat het goed is gegaan. Je kiest daarbij de gewenste instellingen en audiokwaliteit, bijvoorbeeld 192 kbps AAC. Heb je de originele cd niet meer bij de hand, dan kun je ook nummers converteren naar AAC-formaat in de Muziek-app. Maar let op dat je de kwaliteit nooit kunt verbeteren; als er al gestotter in het opgenomen nummer zit, dan zal dat bij verder converteren niet gecorrigeerd worden. Je kunt beter op zoek gaan naar een andere opname van het nummer.

#7 Laat je iPhone nakijken

Lukt het niet om je probleem met stotterende audio op te lossen, dan zou er sprake kunnen zijn van een hardwareprobleem. Meestal zal dit met accessoires zoals speakers en oordopjes te maken hebben, maar vermoed je dat de iPhone zelf de boosdoener is, dan zou je contact met Apple Support kunnen opnemen. Zij kunnen op afspraak je iPhone nakijken en aangeven of er inderdaad sprake is van een hardwaredefect. Valt dit niet meer onder de iPhone-garantie, dan krijg je meteen te horen hoeveel de reparatie kost. Je kunt dan zelf beslissen of een reparatie de moeite waard is.

Bekijk ook Zo neem je contact op met Apple Support Heb je een probleem met een Apple-product, dan kun je op verschillende plekken terecht om het probleem op te lossen. In dit artikel leggen we uit hoe je contact opneemt met Apple Support, de klantenservice en de helpdesk.