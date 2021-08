Werk je liever in een andere taal dan Nederlands, dan kun je de systeemtaal van je Mac aanpassen. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet. Ook als je per ongeluk je Mac op een andere taal hebt ingesteld, kun je hier de weg terug vinden.

Het aanpassen de taal op je Mac heeft nogal wat gevolgen. Alle apps worden aangepast naar deze taal, mits dit wordt ondersteund. Zorg er dus voor dat je de taal goed genoeg beheerst om je weg terug te vinden. Wil je alleen de taal van een enkele Mac-app aanpassen? Dat kan ook; check dan onze andere tip. Je hoeft in dat geval niet je hele Mac te veranderen.

Taal van de Mac aanpassen

Om de taal van je Mac aan te passen, zul je tussendoor je Mac moeten herstarten. Zorg dus dat je niet bezig bent met allerlei taken, want die zullen worden onderbroken.

Volg deze stappen om de systeemtaal aan te passen:

Open de Systeemvoorkeuren ( > Systeemvoorkeuren). Open het Taal en regio-menu. Klik linksonder op het plusteken en kies een taal. Bevestig de taal en herstart je Mac.

Je kunt ook een taal instellen die je al aan je voorkeurstalen hebt toegevoegd. Sleep hiervoor de taal naar boven, zodat deze bovenaan de lijst staat. Herstart hierna je Mac en de wijzigingen zijn zichtbaar. Wil je een taal juist niet meer in je voorkeuren zien? Klik er dan op en klik vervolgens op het minteken linksonder.

Bekijk ook Zo stel je de voorkeurstaal van individuele apps in Wil je je favoriete app liever in het Engels of in een andere taal? In iOS 13 stel je zelf de taal van apps in. Zo pas je de voorkeurstaal van je favoriete apps aan.

Voorkeurstalen op de Mac

We noemden ze hierboven al even: voorkeurstalen. Als je voorkeurstalen toevoegt, weet je Mac welke talen jij spreekt. Een app wordt altijd in de bovenste taal van de lijst getoond indien beschikbaar. Als de bovenste taal niet wordt ondersteund door een app, zoekt de Mac net zo lang door in jouw lijst tot er een ondersteunde taal is gevonden.

Ondersteunt een app geen van de talen in jouw lijst, dan wordt deze app in de standaardtaal getoond zoals de app is ontwikkeld. Dat kan dus ook bijvoorbeeld Chinees of Portugees zijn, als dat de taal van de app is.

Je kunt de voorkeurstalen wijzigen met de stappen die we hierboven hebben beschreven. In de laatste stap kies je ervoor om de taal niet als hoofdtaal toe te voegen. De volgorde van je talen kun je aanpassen door de talen naar boven en beneden te slepen. Het is niet vereist dat je je Mac opnieuw opstart na het toevoegen van een voorkeurstaal.

Wil je enkel de taal van een Mac app aanpassen, check dan onze tip. Dit heeft minder impact op je Mac dan het aanpassen van de systeemtaal. Verder hebben we een tip over het toetsenbord wisselen op de Mac, voor als je bijvoorbeeld liever QWERTZ gebruikt.