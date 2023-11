Een break-up ligt vaak gevoelig, des te vervelender is het als je er steeds mee geconfronteerd wordt doordat je ex in Terugblikken verschijnt. Gelukkig kan je daar sinds iOS 15 wat aan doen.

Terugblikken vol met foto’s van je ex

Terugblikken zijn een handige manier om stil te staan bij gebeurtenissen in je leven. De Foto’s-app op je iPhone of iPad maakt op basis van kunstmatige intelligentie een selectie van foto’s en video’s die bij een bepaalde gebeurtenis of plek passen, en speelt deze automatisch voor je af met wat achtergrondmuziek.

In je Terugblikken vind je eenvoudig je vakantiekiekjes terug, maar mogelijk ook foto’s van je ex of een andere persoon waarmee je niet meer geconfronteerd wilt worden. Zit je daar niet op te wachten, dan is dit een goed moment om foto’s van deze persoon uit Terugblikken te verbergen. De volgende stappen werken uiteraard ook als je andere personen niet langer wil tegenkomen in Terugblikken.

Zo verberg je foto’s van je ex uit Terugblikken

Allereerst moet je een foto van je ex (of een andere persoon) opzoeken in de filmrol van je iPhone of iPad. Veeg vervolgens omhoog om de metagegevens tevoorschijn te halen. Je vindt hier niet alleen informatie over de datum, de locatie en de camerainstellingen van de foto; linksonder de foto zelf zie je als het goed is een kleine cirkel met daarop de persoon in kwestie afgebeeld.

Tik op deze cirkel en er verschijnt een menu. Tik op Licht deze persoon minder uit en kies daarna nogmaals voor Licht deze persoon nooit uit om ervoor te zorgen dat foto’s van deze persoon niet langer voorbij komen in Terugblikken. Kies je voor Licht deze persoon minder uit dan worden er geen individuele foto’s van je ex getoond, maar nog wel groepsfoto’s waar je ex op staat afgebeeld.

Honderd procent zekerheid dat je nooit meer met je ex geconfronteerd wordt, geven deze instellingen niet. Hoewel de AI zijn werk doorgaans goed doet, kan het soms gebeuren dat je ex op enkele foto’s niet herkend wordt als dezelfde persoon. Je zal op deze manier in elk geval een stuk minder vaak aan je break-up herinnerd worden, en als je geluk hebt voorgoed!