Emoji in Spotlight gebruiken

Spotlight is een handige manier om snel informatie op te zoeken. De basisfuncties van zoeken met Spotlight op de iPhone en iPad hebben we in een apart artikel uitgelegd. Maar wist je dat je ook met emoji kunt zoeken? Het levert vaak verrassende resultaten op. In dit artikel leggen we uit hoe het werkt.

Zoeken met emoji in Spotlight

Om Spotlight te activeren ga je naar het beginscherm van je iPhone en veeg je naar beneden. Het toetsenbord zal direct verschijnen, maar voordat je begint met typen moet je het toetsenbord veranderen naar het emoji-toetsenbord. Wij hebben op een aantal emoji gezocht en zoals je hieronder kunt zien, werkt het echt.

Uiteraard was onze eerste zoekopdract een appel (🍏), om te kijken wat Spotlight zou voorstellen. Het resultaat: een verwijzing naar de website van Apple en een route plannen naar de dichtstbijzijnde Apple Store. We hebben nog meer emoji voor je getest, maar we gaan ze natuurlijk niet allemaal verklappen. Om je wel een beetje een idee te geven volgen hier een paar zoektermen die leuke resultaten opleveren:

🍿 Popcorn: Krijg suggesties voor film-apps en websitesuggesties voor bioscopen.

🌦 Regenwolkje: Bekijk het weer van je huidige locatie

🏎 Raceauto: Krijg suggesties voor Formule 1-apps en -websites

🍦 IJsje: Bekijk routebeschrijving naar de dichtstbijzijnde ijssalons

🍻 Biertjes: Zoek naar de dichtstbijzijnde cafés.

Snel emoji in Spotlight typen

Je vraagt je misschien af of het niet heel omslachtig is om eerst de emoji van popcorn op te zoeken, terwijl je ook ‘bios’ kunt intikken. Daar hebben we een trucje voor. Om het invoeren van een emoji sneller te doen kun je het best gebruik maken van tekstvervanging. Koppel

Emoji-zoeken werkt op iPhone en Mac

Niet alle emoji’s zijn gekoppeld aan websites of apps. Als je zoekt op gezichtjes, dan zie je bijvoorbeeld notities, e-mails en andere berichten waarin deze gebruikt is. Het zoeken met emoji kan erg handig zijn als je geen lange zoektermen wilt invoeren en het werkt zowel op de iPhone en iPad als op de Mac. In Spotlight op de Mac krijg je dezelfde resultaten.

Overigens zijn er nog meer mogelijkheden, zoals het omrekenen van valuta in Spotlight.