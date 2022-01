Wil je met de Apple Watch navigeren? In deze tip lees je hoe je bestemmingen invoert en routes kunt plannen op de Apple Watch, instructies ontvangt en de route weer stopt. Wil je liever geen meldingen op je Apple Watch? Ook dat leggen we uit!

Routebegeleiding op je smartwatch

Als je een route wilt plannen grijp je misschien meteen naar je iPhone. Toch is navigeren op de Apple Watch ook heel goed mogelijk: voer bestemmingen in, navigeer naar favorieten en bel naar je bestemming.

Navigeren met de Apple Watch: de basis

Met de Kaarten-app op je Apple Watch kun je gemakkelijk routes plannen. Je kunt zelfs een route starten naar een bepaalde locatie door te dicteren of een recente bestemming aan te tikken.

Open de Kaarten-app op je Apple Watch. Kies een van je mappen of voorgestelde locaties en tik erop. Selecteer hoe je wil navigeren en start de routebegeleiding.

Bestemming invoeren voor navigatie op de Apple Watch

Je kunt op meerdere manieren je bestemming invoeren. Dat hoeft niet allemaal vanuit de Kaarten-app. Dit zijn enkele voorbeelden:

Snel navigeren naar Thuis of Werk, dankzij de snelkoppelingen in de Kaarten-app.

Bestemming zoeken door Siri op de Apple Watch te gebruiken.

Navigeren naar recente bestemmingen in de Kaarten-app.

Adressen van contactpersonen gebruiken in de Contacten-app.

Navigeren naar interessante plaatsen in de buurt (via de knop Dichtbij).

Heb je je gewenste bestemming gevonden, dan krijg je een kaartje en eventuele aanvullende informatie te zien zoals openingstijden en de tijdsduur van de rit. Je kunt bij het plannen van de route ook aangeven welk vervoermiddel je neemt: auto, OV, benenwagen of fiets.

Route plannen met Apple Kaarten op je smartwatch

Zodra je een bestemming hebt ingevoerd en het type route (auto, OV, lopen, fietsen) hebt gekozen ,kun je gaan navigeren door op Start te tikken. De routebegeleiding wordt dan gestart. Op de Apple Watch kun je kiezen voor twee weergaven: tekst of kaarten. Door de middelste knop onderin te gebruiken, wissel je tussen de weergaves.

Het leuke is dat je dankzij Handoff alle route-informatie ook meteen paraat hebt op je iPhone. Open de Kaarten-app op je iPhone en je ziet meteen de geplande route.

Je krijgt op de Apple Watch alleen instructies te zien. Je hoort geen gesproken aanwijzingen. Wil je meer details over de route zien of beter inzoomen op het kaartje, dan kun je de iPhone erbij pakken en de routedetails staan meteen in beeld. De Apple Watch bevat alleen basisfuncties voor navigeren en laat je bijvoorbeeld geen tussenstops invoeren.

Geen afslagmeldingen op je Apple Watch ontvangen

Je krijgt tijdens het navigeren een tikje op je pols als je moet afslaan of een afrit moet nemen, ook als je een route op je iPhone hebt gepland. Op de Apple Watch zie je dan in één oogopslag een korte aanwijzing welke kant je op moet. Niet iedereen vindt dat handig.

Wil je geen tikjes voelen als je moet afslaan, dan kun je dit uitschakelen. Je bepaalt zelf bij welke vormen van navigatie je wel of geen tikje krijgt. Rijd je bijvoorbeeld in de auto met CarPlay, dan kun je de tikjes en instructies op je Apple Watch daarvoor uitschakelen. Je hebt de volgende keuzes:

Ga naar de Watch-app op je iPhone. Tik op het Kaarten-menu. Onder het kopje Afslagmeldingen zet je de schakelaars aan of uit. Je kan kiezen tussen Auto, Rijden met CarPlay, Te voet of Fietsen.

Navigatie stoppen op de Apple Watch

De Apple Watch blijft aanwijzingen geven, totdat je op je locatie bent. Wil je tussentijds stoppen met navigeren, dan gaat dat heel gemakkelijk. Tik op het rode kruisje in de hoek om de routebegeleiding te stoppen. Je kunt ook op de drie puntjes tikken en vervolgens op Stop. De routebegeleiding wordt ook op je iPhone gestopt.

