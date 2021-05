Gebruiken ze in het buitenland een andere toetsenbordindeling dan je gewend bent? Je kunt in macOS snel wisselen tussen AZERTY, QWERTZ, QWERTY en andere toetsenbordindelingen.

Internationale toetsenborden op de Mac

Als je in het buitenland bent, dan kun je tegen het probleem lopen dat er een andere toetsenbordindeling wordt gebruikt. In Frankrijk is bijvoorbeeld AZERTY de standaard en in Duitsland QWERTZ, terwijl we in Nederland QWERTY gewend zijn. Daardoor kan je niet meer blind typen en is het lastig om bepaalde tekens te vinden. Gelukkig kun je dit tijdelijk oplossen door elk toetsenbord te laten gedragen als een QWERTY-toetsenbord. Je kunt deze tip ook gebruiken als je bijvoorbeeld tekens uit het Chinees moet intikken. In deze tip laten we zien hoe je dat doet op de Mac.

Andere toetsenborden instellen op je Mac

Wisselen van toetsenbord kan op iedere Mac. Het maakt niet uit welke standaardindeling je gebruikt en je hoeft niets te installeren, want alles werkt via de software die in macOS zit. Het lukt dus ook met het Chinese toetsenbord zoals je hieronder kunt zien.

Via de onderstaande stappen kun je een ander toetsenbord instellen.

Open Systeemvoorkeuren via  > Systeemvoorkeuren of door de gelijknamige app te openen in de map Programma’s op je computer. Klik op Toetsenbord en daarna op het tabblad Invoerbronnen. Nu verschijnt de lijst met toetsenbord-indelingen. Op een Nederlandse Mac staat hier altijd standaard alleen het toetsenbord ‘Nederlands’ met de bekende QWERTY-toetsenbordindeling. Druk op de plus-knop om een toetsenbordindeling toe te voegen. Nu verschijnt de lijst met mogelijke talen die macOS ondersteunt qua toetsenbordindeling. Klik op het toetsenbord dat je wilt hebben en druk op Voeg toe. Het Duitse toetsenbord heeft bijvoorbeeld een QWERTZ-indeling, het Franse een AZERTY-indeling en het Arabische een ضصثقفغ-indeling.

Andere toetsenborden gebruiken op je Mac

Nu de andere toetsenbordindeling is toegevoegd, kun je er snel en gemakkelijk tussen wisselen. In de menubalk verschijnt rechtsboven een vlaggetje. Deze laat zien welk toetsenbord is geselecteerd. Klik erop om het invoermenu te openen. In het invoermenu kun je aangeven welk toetsenbord je wil gebruiken door er simpelweg op te klikken. Je Mac schakelt vervolgens over naar die indeling. Kun je je niet voor de geest halen waar welke toetsen precies staan op de andere indeling? Druk dan in hetzelfde menu op Toon Toetsenbordweergave en krijg een handig overzicht.

Het aardige is dat je zoveel toetsenborden kunt toevoegen als je zelf wilt. Dat is enorm handig wanneer je een partner hebt die meertalig is en gewend is aan een ander toetsenbord. Op deze manier kun je ook altijd gemakkelijk typen op een AZERTY-toetsenbord in de Franse of Belgische Apple Store. En als je Belg bent, kun je wat makkelijker op de QWERTY-toetsenborden typen in de Nederlandse Apple Stores.

