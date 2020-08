WiZ is een nieuwe serie slimme lampen en accessoires, van de makers van Philips Hue. Wij hebben de lampen en accessoires van WiZ getest en in deze review lees je er alles over. Wat zijn de mogelijkheden en is het de moeite waard?

WiZ lampen review

Als je op zoek bent naar slimme verlichting, is de keuze enorm. Veruit de bekendste zijn Philips Hue, LiFX en de IKEA Tradfri-lampen. Een jaar geleden kondigde Signify, het moederbedrijf van Philips Hue, de overname van WiZ Connected aan. Nu een jaar later heeft WiZ de komst van de nieuwe serie lampen en accessoires aangekondigd. De set bestaat onder andere uit gekleurde lampen in allerlei maten, filamentlampen en een afstandsbediening en bewegingssensor. In deze review van WiZ lees je onze ervaringen met de nieuwe producten.



WiZ Connected Light in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van WiZ-lampen:

Groot assortiment: E27, GU10, E14 en Filament, zowel gekleurd als met wit licht (warm tot koel)

Diverse accessoires: afstandsbediening, bewegingssensor en slimme stekker

Lampen verbinden via wifi en Bluetooth

Voordelig geprijsd vanaf €12,99

Werkt met Siri Shortcuts, Google Assistent, Alexa en meer

Geen hub vereist

Ondersteuning HomeKit ontbreekt

Reviewtekst: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK), foto’s: iCulture. De reviewexemplaren zijn beschikbaar gesteld door WiZ.

Voor deze review hebben we in totaal vijf producten getest: de gekleurde E27-lamp (groot en klein), de Filament-lamp, de WiZ Motion Sensor en de WiZMote afstandsbediening. Het bedrijf heeft eerder al een serie lampen uitgebracht, maar ze zijn nu helemaal vernieuwd met een nieuw WiZ 2.0-platform met nieuwe slimme functies via de app.

Het instellen van de lampen en accessoires gaat relatief makkelijk. Omdat je geen hub nodig hebt (zoals bij Philips Hue), hoef je alleen maar de app te downloaden en de lamp in een armatuur te draaien. De app herkent nagenoeg meteen de aanwezigheid van een lamp, waarna je alleen nog een kamer hoeft aan te maken en de lamp daaraan toe te wijzen. Hou er wel rekening mee dat het alleen werkt met wifi-netwerken van 2,4GHz. Het is ook niet nodig om een account aan te maken, want je kan WiZ volledig anoniem gebruiken. Wil je je toch registreren, dan kan dat ook met Log in met Apple. Met account worden je instellingen opgeslagen, wat bijvoorbeeld van pas komt als je de app op een ander toestel wil gebruiken.

Kwaliteit WiZ-lampen

De kwaliteit van de WiZ-lampen zelf is prima in orde. De gekleurde lampen kunnen 16 miljoen kleuren tonen. De normale gekleurde lamp heeft maximaal 806 lumen, wat gelijk is met een normale Hue White & Color Ambiance. De grotere versie heeft maar liefst 1521 lumen. Ook het aantal Kelvin is gelijk, tot maximaal 6500K. Qua specificaties is er dus helemaal niets mis met de lampen. In de praktijk zijn de WiZ-lampen wat betreft lichtkwaliteit nauwelijks te onderscheiden van de Philips Hue-lampen en dat is voor deze prijs zeker geen slechte prestatie.

Wat goed is om te weten, is dat de WiZ-lampen niet te combineren zijn met andere systemen. Dat betekent dat je dus niet één WiZ-lamp kunt kopen om te mengen met je Philips Hue- of IKEA-lampen. Het is echt een op zichzelf staand systeem, dus als je kiest om WiZ te kopen, moet je er ook echt vol op inzetten.

WiZ app en slimme functies

In de basis is de WiZ-app prima in orde. Bijna alle functies die je van een dergelijke app wil, zitten erin. Je kan kamers aanmaken, lampen groeperen, scènes instellen en schema’s instellen. Met schema’s stel je bijvoorbeeld een tijd in waarop lampen aan gaan. Een nadeel hiervan is wel dat je dit alleen voor alle lampen of per kamer kan instellen en dus niet per lamp of door meerdere lampen uit verschillende kamers te combineren. Ook is het niet mogelijk om de lampen automatisch aan of uit te laten gaan zodra je van huis gaat of thuis komt. Wel is er een speciale vakantiemodus, waarbij de lampen je aanwezigheid simuleren om inbrekers af te schrikken.

Het bedienen van lampen en scènes gaat wel een beetje onhandig. Dat heeft vooral te maken met de indeling van de app. Alles voelt een beetje simplistisch en om een aangepaste kleur in te stellen moet je op vrij veel knoppen drukken. Er zijn wel regelaars om de sterkte en warmte in te stellen en een standaardknop voor bijvoorbeeld een nachtlampje, maar als je iets specifieks wil moet je diep in de app duiken. Het geheel voelt daarom nogal rommelig. Hoewel wij ook niet altijd een fan zijn van de app van Philips Hue, vinden we zelfs die een stuk overzichtelijker dan de app van WiZ.

Het instellen van scènes gaat redelijk eenvoudig, maar het activeren ervan zit nogal verstopt bij een klein knopje. Waar de Hue-app een mooi overzicht biedt van alle ingestelde scènes, zijn dit bij WiZ grote blokken met een kleine afspeelknop om een scène in te stellen.

Wat wel een leuke functie is, zijn de ritmes. Op basis van het tijdstip van de dag, veranderen de lampen van kleur die passen bij het moment. In de ochtend help teen lamp je wakker worden, terwijl overdag de meest productieve kleur getoond wordt. Om je ‘s avonds te helpen ontspannen, worden de lichten weer gedimd. Er is ook een standaard Circadiaan Ritme, die automatisch de meest passende verlichting voor je kiest.

Al met al vinden we de app wat onverzorgd. Het design is wat rommelig en ook passen de Nederlandse teksten soms niet goed in beeld, waardoor de tekst door knoppen heen staat of op een vreemde manier afgebroken wordt. Door het rommelige design is de bediening ook wat onhandig, terwijl je een slimme lamp juist in één tik wil kunnen instellen. Een Apple Watch-app ontbreekt, maar er is wel een widget om sneller scènes mee te activeren.

Siri met de WiZ-lampen

Het grootste minpunt aan de slimme functies, is het ontbreken van HomeKit-ondersteuning. Met HomeKit zorg je ervoor dat lampen eenvoudig te bedienen zijn en communiceren met andere slimme producten in huis. Het ontbreken van HomeKit is voor ons eigenlijk al een reden om voor een ander systeem dan WiZ te kiezen, maar als je helemaal geen gebruikmaakt van HomeKit en ook geen andere slimme producten in huis wil hebben, zal je het niet missen.

In plaats daarvan ondersteunen de lampen wel Siri Shortcuts, maar de mogelijkheden daarvan zijn beperkt. Je kunt alleen scènes koppelen aan Siri Shortcuts. Dat betekent dat je individuele lampen niet aan of uit kunt zetten met je stem. Bovendien zijn scènes gekoppeld aan een kamer, dus je kunt ook niet alle lampen tegelijkertijd met Siri uitschakelen. De ondersteuning van Siri via Siri Shortcuts is slechts een pleister op de wond voor het ontbreken van HomeKit-ondersteuning. Wij kiezen daarom liever een lichtsysteem dat wel werkt met HomeKit en uitgebreide Siri-ondersteuning heeft, zoals Philips Hue, LiFX of IKEA.

WiZ accessoires

Wat betreft de accessoires hebben we twee producten getest: de afstandsbediening en bewegingssensor. Beide zijn gemaakt van plastic en voelen daardoor wat goedkoop aan. Ze wegen nauwelijks wat en voelen daardoor ook erg kwetsbaar. In beide accessoires moet je zelf nog batterijen doen (AAA en AA). De bewegingssensor is ook geschikt om op te hangen.

De afstandsbediening heeft een aan en uit knop, een knop voor nachtlampje, vier voorkeurstoetsen voor scènes en een plus- en min-knop om de lichtsterkte mee aan te passen. Het nadeel van deze afstandsbediening is dat deze gekoppeld is aan één kamer. Je bedient dus direct alle lampen in de kamer en je hebt ook niet de mogelijkheid om andere lampen in huis ermee te bedienen. Het wisselen van kamer doe je via de app, maar ook dat gaat wat omslachtig. Met de afstandsbediening kun je de lampen wel veel makkelijker bedienen dan via de app, maar vanwege de beperkingen zijn we er toch geen fan van.

De bewegingssensor doet wat hij moet doen: de lampen inschakelen zodra er beweging gezien wordt. Dat gaat vrij vlot, zonder dat er enige vertraging merkbaar is. Ook deze is gekoppeld aan één kamer. Je kan instellen wat de lamp moet doen als de bewegingssensor beweging detecteert. Bovendien stel je een tijdslimiet in waarop de lampen vanzelf weer uit moeten gaan als er geen beweging is. Dat is ongeveer vergelijkbaar met de bewegingssensor van Philips Hue, dus dat heeft WiZ goed afgekeken van haar eigen partner.

Score 7 WiZ lampen Vanaf €12,99 Voordelen + Prima licht- en kleurkwaliteit van de lampen

Geen hub nodig

Gemakkelijk in te stellen

Goedkoop Nadelen – App is rommelig

Bediening vaak wat omslachtig

Geen HomeKit

Siri-ondersteuning is beperkt

Accessoires van lage kwaliteit

De WiZ-lampen zijn binnenkort beschikbaar bij de bekende winkelketens. Let op dat momenteel alleen nog de oude serie beschikbaar is.

Conclusie WiZ slimme lampen review

Over de lichtkwaliteit van de WiZ-lampen zijn we tevreden: de helderheid en kleurverdeling is mooi en ook de kleurweergave is accuraat. Dat is dan ook verreweg het meest positieve aspect van deze lampen. Over de slimme functies, bediening en mogelijkheden zijn we iets minder enthousiast. De app is rommelig en het is lastig om je weg te vinden tussen de mogelijkheden om snel een lamp te kunnen bedienen. Het ontbreken van HomeKit is voor ons het grootste gemis en de beperkte Siri Stortcut-support is daarvoor geen praktische oplossing. De beschikbare accessoires doen hun werk, maar vanwege de beperkingen voelt het toch allemaal net wat minder dan bijvoorbeeld de knoppen en sensoren van Philips Hue.

De nieuwe WiZ-lampen zijn daardoor alleen de moeite waard als je op zoek bent naar goedkope slimme lampen, zonder dat je daarbij HomeKit wil gebruiken of veel waarde hecht aan slimme handige functies. Wat ons betreft is Philips Hue een veel betere investering voor de lange termijn, ook al ben je daar meer geld voor kwijt.