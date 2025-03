Wat brengt iOS 19? Dat zullen we over zo’n drie maanden weten, want dan is de WWDC 2025. Zoals elk jaar zal Apple daar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van software-updates aankondigen, met iOS 19 als belangrijkste update. Daarin zullen ongetwijfeld weer talloze nieuwe functies komen, maar waar je geen rekening mee hoeft te houden is dat Apple weer flink gaat uitpakken met nieuwe grote Apple Intelligence-functies. Ten minste, als we Mark Gurman van Bloomberg mogen geloven.

‘Geen nieuwe Apple Intelligence-functies in iOS 19’

Met iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia afgelopen jaar was Apple Intelligence een belangrijke grote vernieuwing. Apple’s nieuwe AI-systeem zit ingebakken in diverse onderdelen van het besturingssysteem en komt in april eindelijk beschikbaar in de EU (in het Engels). De komende jaren worden er diverse vernieuwingen en verbeteringen verwacht, maar je moet daar niet al te hoge verwachtingen van hebben. Bloomberg schrijft namelijk dat het onwaarschijnlijk is dat Apple tijdens de aankomende WWDC grote nieuwe Apple Intelligence-functies gaat onthullen. In plaats daarvan ligt de focus meer op het uitbreiden van de huidige mogelijkheden naar meer apps.

Momenteel vind je een aantal Apple Intelligence-functies systeembreed, zoals Schrijfhulp en samenvattingen van meldingen. Er zijn ook functies geïntegreerd in diverse standaardapps, zoals Smart Replies in Mail en Berichten en Image Playground. Hoewel Bloomberg geen details geeft, is het goed mogelijk dat een functie als Smart Replies bijvoorbeeld beschikbaar komt voor apps van derden.

Een van de redenen dat Apple vermoedelijk weinig grote nieuwe AI-functies gepland heeft voor iOS 19, is dat de uitrol van de huidige set functies die vorig jaar aangekondigd zijn nog gaande is. Sterker nog: het is inmiddels duidelijk dat de persoonlijke versie van Siri in Apple Intelligence uitgesteld is. Oorspronkelijk had dit nog met een iOS 18-update moeten verschijnen, maar die deadline heeft Apple gemist.

Wij hopen vooral dat Apple Intelligence nog in meer talen beschikbaar komt, zoals Nederlands. Vanaf april werkt het onder andere in het Duits, Spaans en Frans en Apple heeft wel al gezegd dat er nog meer talen bij komen, maar het is nog onduidelijk welke dat zijn. Voorlopig zul je dus Siri en je iPhone op Engels moeten zetten om Apple Intelligence te kunnen activeren.