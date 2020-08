We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+, Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Little Voice (season finale)

Te zien op: Apple TV+

De laatste aflevering van Little Voice staat nu online bij Apple TV+. Deze serie van J.J. Abrams, Sara Bareilles en Jessie Nelson toont de muzikale diversiteit in New York. De rollen worden gespeeld door Brittany O’Grady, Sean Teale, Colton Ryan, Shalini Bathina, Kevin Valdez, Phillip Johnson Richardson en Chuck Cooper. We volgen Bess King, (O’Grady), een getalenteerde muzikante die moeite heeft om haar dromen te verwezenlijken omdat ze bang is voor afwijzing.

Infinite Canvas

Te zien op: Apple TV (gratis)

Voor het kijken van deze documentaire zul je iets meer moeite moeten doen. De documentaire is namelijk te zien in de Apple TV-app (dus niet bij Apple TV+). Apple maakt het er niet overzichtelijker op door alles dezelfde naam te geven. Bovendien zul je moeten wisselen naar een Amerikaans Apple ID om de documentaire te kunnen zien. Heb je die nog niet, dan kun je die gemakkelijk aanmaken. Vooral voor de echte Apple- en AR-fans dus.

Infinite Canvas is een documentaire over de Today at Apple-sessies die vorig jaar wereldwijd werden gegeven. In 2019 werkte Apple samen met zeven kunstenaars om augmented reality tot leven te laten komen. Wij reisden af naar Londen om de AR-wandeling te kunnen meemaken. Er is nu een documentaire over deze samenwerking gemaakt die je gratis kunt kijken via de Apple TV-app. Je krijgt de hoogtepunten te zien van het werk van alle kunstenaars.

Infinite Canvas is de debuutfilm van fotograaf Ryan McGinley. Hij reisde over de hele wereld om in 2018 augmented reality in beeld te brengen. Samen met Today at Apple en New Museum leidde dit tot [AR]T, een serie interactieve installaties die je tijdens een wandeling of in de Apple Store kon ontdekken.

Biohackers (S01)

Te zien op: Netflix

Een studente geneeskunde aan een Duitse topuniversiteit is in het geheim een complot aan het ontrafelen dat een familiedrama aan een visionaire biologieprofessor linkt.

Snackmasters

Te zien op: Videoland

Zes topchefs gaan de uitdaging aan om een aantal van de meeste populaire snacks en snoepsoorten in Groot-Brittannië na te maken. De culinair experts moeten zien te achterhalen wat bijvoorbeeld een KitKat, Whopper of Snickers nou zo lekker maakt. Zijn ze in staat om perfecte replica’s te produceren? De jury wordt gevormd door de fabrieksmedewerkers van de producten.

Class of ’83

Te zien op: Netflix

Een gedegradeerde agent leidt vijf roekeloze groentjes op tot huurmoordenaars voor zijn riskante wraakmissie tegen politiecorruptie en de onderwereld.

Fuego Negro (S01)

Te zien op: Netflix

Een gevluchte crimineel die zijn zus wil vinden, zoekt antwoorden in een vunzig hotel waar hij een sinistere gast tegenkomt en met een mysterieuze serveerster flirt.

Lucifer

Te zien op: Netflix

De duivel is het zat om heer van de hel te zijn en verhuist naar Los Angeles. Hij opent er een nachtclub en raakt bevriend met een rechercheur.

A Star is Born

Te zien op: Netflix (ook bij Pathé Thuis)

Main ontdekt en wordt verliefd op, de onbekende, worstelende artiest Ally. Ze heeft haar droom om het te maken in de muziek business zo goed als opgegeven, tot Jack haar aanmoedigt haar plek in de spotlights op te eisen.

April, May and June

Te zien op: Videoland

Een film met Linda de Mol, Tjitske Reidinga en meer. Als de ernstig zieke moeder van April, May en June zich realiseert dat ze niet lang meer te leven heeft, roept ze haar dochters naar huis. Ze kan dit leven pas met een gerust hart verlaten als ze weet dat er goed gezorgd zal worden voor haar zoon Jan. Maar geconfronteerd met de vraag blijkt al snel dat ze zich alle drie ongeschikt achten. Daarbij merken de zussen dat ze de laatste jaren nogal van elkaar en hun broer vervreemd zijn. De vier zullen elkaar opnieuw moeten leren kennen.

Harmony S01

Te zien op: Amazon Prime Video

Harmony met A.R. Rahman’ is onderzoekt het verleden en toekomst van Indiase muziek, door de ogen van A.R. Rahman. Uitgangspunt daarbij zijn vier speciale instrumentnen en vocale tradities, die goed de diversiteit van het land laten zien.

Als de dijken breken S01 (The Swell)

Te zien op: Amazon Prime Video

Wanneer een zware storm op Nederland en België afkomt, dreigen de dijken het te begeven, waardoor de laaggelegen gebieden van de twee landen zouden worden overstroomd.

Finding Forrester

Te zien op: Film1

Vier decennia geleden won William Forrester (Sean Connery) een Pulitzerprijs. Sindsdien sloot hij zich echter af van de buitenwereld en leeft hij als een kluizenaar. Wanneer Jamal Wallace (Rob Brown), een Afro-Amerikaanse student en atleet, zijn flat binnendringt en er per ongeluk een rugzak vol schrijfsels laat liggen, groeit er tussen de twee een bizarre band. Jamal ontmoet niet alleen zijn eerste fan, maar ook een mentor die hem op de proef stelt en zijn kijk op het leven voor altijd zal veranderen. Forrester heeft eindelijk weer een reden om zijn zelfgebouwde muur van eenzaamheid te slopen. Hun vriendschap wordt echter zwaar op de proef gesteld wanneer de autocratische Professor Crawford (F. Murray Abraham) Jamal van plagiaat beschuldigt. De twee mannen staan voor een dilemma: Jamal moet kiezen tussen het volgen van zijn droom of het verklikken van een vriend. Forrester tussen zichzelf blijven afsluiten voor de wereld of er met nieuwe ogen naar kijken.

The Good Shepherd

Te zien op: Film1

Nieuw op Film1, maar eerder al te zien op Netflix en bij Pathé Thuis. Thriller van Robert De Niro, met Matt Damon en Angelina Jolie, over de vroege geschiedenis van de Amerikaanse geheime dienst: de CIA.

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Te zien op: Ziggo

Een tiener uit Brooklyn laat de eindeloze mogelijkheden zien van het Spider-Versum, waar meer dan één persoon het masker kan dragen.