Apple is begonnen met het uitrollen van verbeterd kaartmateriaal in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Ze zijn nog niet voor iedereen zichtbaar.

Apple kondigde tijdens WWDC 2020 de vernieuwde kaarten aan voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Canada. Ze zouden “later dit jaar” beschikbaar komen, maar Apple gaf op dat moment nog geen datum voor de uitrol. Volgens Justin O’Beirne, die zich al langer bezighoudt met veranderingen in Apple Kaarten, is het nu zover. Het gaat om de eerste aanpassingen. De kaarten tonen meer details in het landschap, zoals straten, parkeerplaatsen, parken en gebouwen. Ook luchthavens zijn beter te herkennen.



Onlangs kondigde Google verbeterde kaarten aan voor Google Maps, met meer detail. Apple is er ook mee bezig: met eigen auto’s voorzien van LiDAR-sensoren en camera’s rijdt het bedrijf rondt in allerlei Europese landen. Helaas lijken Nederland en België nog niet zo snel aan de beurt, aangezien de auto’s nog maar recent zijn gaan rondrijden. Er gaat vervolgens nog wat tijd overheen voordat de kaarten zijn aangepast.

In de VS deed Apple er een jaar over om het vernieuwde kaartmateriaal beschikbaar te stellen. In januari vond uitbreiding plaats naar het zuidoosten en midden van de Verenigde Staten. In eigen land is Apple Kaarten nu grotendeels compleet, terwijl ondertussen ook aan kaartmateriaal in andere regio’s wordt gewerkt.