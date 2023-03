Staat je chatlijst in WhatsApp vol met oudere groepsgesprekken waar al jaren niets gezegd is? Met een toekomstige functie wil WhatsApp hier een einde aan maken. Er wordt gewerkt aan een nieuwe opschoonfunctie voor groepen, waar je zelf een soort vervaldatum kan instellen.

WhatsApp-groepen zijn handig om in in contact te blijven met bijvoorbeeld je sportmaatjes, vriendengroep of mensen uit de buurt. Maar er worden ook regelmatig groepen aangemaakt die maar voor beperkte tijd gebruikt worden. Grote kans dat er in jouw chatlijst wel een paar groepen zitten waar al jaren niets meer gezegd is, simpelweg omdat het doel waar de groep voor gemaakt is al lang en breed voorbij gegaan is. Denk bijvoorbeeld aan een etentje met collega’s of een buurtfeest. Een nieuwe WhatsApp-functie voor vervallen groepen gaat je helpen om dit soort gesprekken op te schonen.



WhatsApp-groepen opschonen met deze aankomende functie

De nieuwe functie, die in een beta is ontdekt door WABetaInfo, heet Expiring Groups (Verlopen groepen) en is te vinden in de instellingen van het groepsgesprek. Iedere deelnemer kan met de functie voor zichzelf een tijdsbestek instellen waarop deze groep niet meer relevant is. Het is daarmee een soort geheugensteuntje om groepen op te schonen en je chatlijst overzichtelijker te laten.

Bij het kiezen van de functie kun je kiezen voor een vervaldatum van een dag of een week of een eigen aangepaste datum kiezen. Hoe de functie na de verstreken datum verder in zijn werk gaat, is nog niet helemaal duidelijk. Uit de omschrijving blijkt dat je eraan herinnerd wordt om de desbetreffende groep op te ruimen. Het lijkt er dus niet op dat de chat automatisch verwijderd wordt van jouw toestel en je wordt dus ook niet automatisch uit de groep verwijderd. Mogelijk krijg je dus een melding om de groep te verlaten en de chat te verwijderen.

De functie is dus voor iedere groepsdeelnemer zelf in te stellen en is geen overkoepelende groepsinstelling die voor iedereen geldt. Hoe dan ook helpt het jou erbij om inactieve groepen niet jarenlang ongebruikt in je chatlijst te laten staan. Om meer te weten over hoe WhatsApp-groepen werken en wat je allemaal kan instellen, lees je onze tip. Sinds enige tijd heeft WhatsApp ook de Community-functie waarin groepen samengebracht worden.