De draagbare speaker Sonos Move is er nu ook in het wit. Nog net voor de zomer verschijnt de Sonos Move in de nieuwe kleur Lunar White, naast de al bestaande kleur zwart.

Sonos Move in de kleur wit

Sonos Move is een speaker die je binnenshuis makkelijk kunt verplaatsen naar je dakterras, balkon of badkamer. Hij heeft een ingebouwde oplaadbare batterij en is daarom draadloos te gebruiken, maar door het gewicht wat minder geschikt om mee te nemen naar het park. De Move is ook te gebruiken als slimme speaker. Binnenshuis kun je de Move gewoon aansluiten op het stopcontact en hij functioneert dan als een wat grotere variant van de Sonos One.





De nieuwe kleur Lunar White is volgens de fabrikant ‘ultralichtgrijs’. Maar binnenin is er ook iets veranderd: dankzij een software-update met optimalisaties gaat de batterij nu een uur langer mee, namelijk 11 uur afspeeltijd. De verbinding wordt daarbij gelegd via Bluetooth. Wanneer het weer tijd is om naar binnen te gaan, plaats je Move op de meegeleverde oplader en speelt de muziek door. Binnenshuis stream je via Wi-Fi met de rest van je Sonos-systeem.

UV-bestendig

Bij zo’n witte speaker ben je misschien bang voor verkleuring, maar ook daar is aan gedacht. De Move is bestand tegen UV-straling en kan trouwens ook tegen spatwater, zand, zweet, stof en extreme warmte en koude.

De Sonos Move in Lunar White is vanaf 7 juli 2020 in de winkel te vinden en heeft net als het zwarte exemplaar in Shadow Black een adviesprijs van €399. Wil je geld besparen, dan kun je het beste even wachten tot er een actie is.