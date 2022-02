iCulture Vandaag: dit was donderdag 10 februari 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 10 februari 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag kun je weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de iCulture podcast. In aflevering S04E02 praten we over het aanstaande maart-event en het gedoe tussen Apple en de ACM. Verder blijkt Apple zelf nogal wat gelekt te hebben: er komt een app met klassieke muziek aan onder de naam Apple Classical en de HomePod lijkt een scherm te krijgen. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Met de Scribble-functie op de Apple Watch kun je makkelijk teksten schrijven.

Alles over betaalde beltonen uit de iTunes Store. Ze bestaan nog gewoon!

Accessoires en devices

​

Apps

​

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

​ Premiere Pro – Kan nu rekening houden met de notch op de nieuwste MacBooks.

Reddit (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.0+) - De Clubhouse-kloon van Reddit biedt nu opnames.