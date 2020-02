Al sinds het begin van de Apple Watch staan in de Activiteit-app drie ringen centraal: staan, trainen en calorieën. Daar mag volgens Matt Birchler dit jaar wel verandering in komen. In zijn nieuwe concept laat hij meerdere nieuwe ringen zien, die je zelf aan kan passen. Daarnaast hoopt hij dat Apple de manier van communicatie verbetert, dat er een low power mode komt en spreekt hij nogmaals zijn wens uit voor wijzerplaten van derden.



watchOS 7 concept met verbeteringen voor Activiteit

Het scherm van de Apple Watch is nog steeds relatief klein, waardoor meer dan drie Activiteit-ringen lastig haalbaar is. Om toch andere ringen te kunnen toevoegen, laat het concept zien dat je zelf kan kiezen welke ringen er op je Apple Watch te zien zijn. Naast de drie huidige ringen, hoopt Birchler op ringen voor slaapmeting en mindfulness. Er was ooit een gerucht over de komst van een vierde ring voor mindfulness, maar sindsdien hebben we daar niets meer van vernomen. Hoewel je volgens dit concept op de Apple Watch dus maar drie ringen ziet, zou je ze op de iPhone wel allemaal kunnen zien.

Birchler stelt ook voor om zelf aanpassingen aan je doelen te doen. De enige ring die je nu aan kan passen, zijn de calorieën. Voor trainen geldt dat iedereen minimaal 30 minuten per dag moet halen. Maar wat als jou dat nou zonder problemen lukt? Het moet daarom volgens hem mogelijk zijn om je trainenring aan te passen naar bijvoorbeeld 45 minuten per dag, zodat je meer uitgedaagd wordt. De mogelijkheid om een workout direct aan te passen vanuit de Activiteit-app op de iPhone, bijvoorbeeld als je een workout was vergeten te stoppen, is ook een wens van Birchler. Tot slot ziet hij graag de optie om een workout te stoppen, pauzeren of toe te voegen vanuit een melding op de iPhone.

Een functie waar we laatst zelf ook al onze wens voor uitgesproken hebben, is het instellen van een rustdag. Als je nu je ringen om wat voor reden dan ook niet kunt vullen, ben je direct je streak kwijt. Met één rustdag per week, die je bijvoorbeeld kunt gebruiken als je ziek bent of als je simpelweg niet kunt trainen, los je dit op.

Betere communicatie

Ook op het gebied van communicatie kan de Apple Watch nog beter. Zo zijn de antwoordsuggesties om binnenkomende meldingen vaak niet heel erg relevant. Hoewel de Apple Watch wel kijkt naar de context (bij een vraag staan antwoordopties zoals Ja en Nee vaak bovenaan), is het vaak zo dat er geen passend antwoord bij zit. Dat kan beter, door bijvoorbeeld nog meer naar de context te kijken en te letten op de manier hoe je vaak met diegene communiceert. Birchler hoopt ook dat Apple het automatisch afmaken van woorden toevoegt aan de Scribble-functie. Wij hopen vooral dat deze functie eindelijk eens naar het Nederlands komt.

De batterijduur van de Apple Watch is officieel 18 uur en dat is voor sommige mensen te weinig. Helemaal als je er een weekend op uittrekt kan dit net aan de krappe kant zijn, waardoor je verplicht bent om een oplader mee te nemen. Met een nieuwe low power mode kan dit opgelost worden. In deze modus worden enkele energievretende functies uitgeschakeld, zoals het volgen van je aantal stappen, minder wijzerplaten waar je uit kan kiezen en het tijdelijk uitschakelen van meldingen (met uitzondering van telefoongesprekken en belangrijke meldingen van bijvoorbeeld WhatsApp). Een dergelijke energiebesparingsmodus is net wat minder drastisch dan de huidige spaarstand op de Apple Watch, waarmee je alleen in een heel vereenvoudigde vorm de tijd kan aflezen.

Birchler heeft nog veel meer ideeën die zeker een interessante toevoeging kunnen zijn, zoals het meenemen van Apple Watch-functies in je Siri Shortcuts, synchroniseren met een iPad, verbeteringen voor het always-on scherm en nog veel meer. Het hele stuk is zeker de moeite waard om te lezen. Wil je meer weten over watchOS 7, check dan onze uitleg.

Wat hoop jij graag dit jaar te zien in watchOS 7? Laat het ons weten in de reacties.