Van de bijna 16 miljoen iPads die in het vorige kwartaal verkocht zijn, ging het in 65% van de gevallen om de 10,2-inch iPad, het nieuwe instapmodel.

Bij de Apple Watch en de AirPods zijn we al gewend dat Apple wereldwijd marktleider is. Maar ook bij de iPad zijn er weinig bedrijven die in de buurt van Apple’s koppositie komen. In het vierde kwartaal had Apple wereldwijd 36,5% van de markt voor tablets in handen, zo heeft marktonderzoeker IDC becijferd. Vooral de nieuwe 10,2-inch iPad heeft daarvoor gezorgd.



De 10,2-inch iPad verscheen in september als een betaalbare optie voor mensen die aan een nieuw model toe zijn. Van de ca. 15,9 miljoen iPads die in het vierde kwartaal van 2019 verkocht zijn, gaat het in 65% van de gevallen om dit model. Het is voor het eerst dat Apple het schermformaat heeft gewijzigd, van het gebruikelijke 9,7-inch naar iets groter.

Apple’s iPad marktaandeel groeit

Apple’s wereldwijde marktaandeel voor iPads zit in de lift. In het feestdagenkwartaal van 2019 was het 36,5% terwijl het een jaar eerder nog 29,6% was. Dat heeft er wellicht mee te maken dat meer fabrikanten zijn gestopt met het maken van tablets. Vooral onder Android-gebruikende fabrikanten is het probleem dat Google relatief weinig aandacht aan het platform besteedt. Het gaat dan ook slecht met de meeste fabrikanten. Er werden in het kwartaal 79,3% minder tablets verscheept.

Samsung heeft met 16,1% van de markt de tweede plek te pakken, maar heeft het moeilijk. Vorig jaar hadden ze nog een marktaandeel van 17,3%. Op de derde en vierde plek staan Huawei en Amazon, waarbij vooral laatstgenoemde veel klanten kwijtraakte. In de top 5 staat verder nog Lenovo met 5,8% marktaandeel. Dit bedrijf ziet de verkoopcijfers wel stijgen.

Kijken we naar het hele jaar, dan was Apple goed voor 34,6% van de verkochte tablets. In totaal werden er bijna 50 miljoen iPads verkocht, terwijl Samsung 21,7 miljoen stuks wist te verkopen in 2019.

Wat iPads betreft staan we in 2020 nog maar aan het begin van het jaar. Naar verwachting kunnen we volgende maand al nieuwe iPad Pro’s tegemoet zien en Apple zal ongetwijfeld wat moeite steken in een vernieuwde versie van het succesnummer, de 10,2-inch iPad Pro. Een vernieuwde mini verwachten we niet en wellicht moet de iPad Air ook nog een extra jaartje mee.