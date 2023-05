We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw bij Apple TV+: Prehistoric Planet (S02)

Met vorige week drie nieuwkomers is het deze week rustig bij Apple TV+ . Maar je kunt wel nieuwe afleveringen zien van Drops of God en Big Beasts. En bij de andere streaming videodiensten is ook genoeg te zien.

Documentaireserie van de makers van Planet Earth over het prehistorische leven op aarde. Met voice-over van David Attenborough. De komende vijf dagen is er elke dag een nieuwe aflevering.

Bekijken: Prehistoric Planet

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Te zien bij: Disney+

Scott Lang en Hope Van Dyne verkennen samen met Hank Pym en Janet Van Dyne het Quantum Realm, waar ze in contact komen met vreemde wezens en een avontuur aangaan dat verder gaat dan wat ze voor mogelijk hielden.

White Men Can’t Jump

Te zien bij: Disney+

In deze moderne remix van de iconische film gaat Jeremy, voormalig sterspeler wiens carrière vastliep vanwege blessures, met tegenzin samenwerken met Kamal, een ooit veelbelovende speler die zijn eigen toekomst in de sport deed ontsporen. Ondanks gespannen relaties, financiële druk en interne strijd, bundelen de twee ogenschijnlijk tegengestelde spelers hun krachten voor een laatste poging om hun dromen waar te maken.

Dit wil je zien! Probeer Apple TV+ 7 dagen gratis (of 1 jaar gratis bij geselecteerde devices)

NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders! 🇳🇱

Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting 🏎

HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand 🍿

Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!

CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films

Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me

Te zien bij: Netflix

Anna Nicole Smith, met nooit eerder vertoonde beelden van het iconische Playboy en Guess jeans model, die een spoor trok door de jaren 90 voor haar tragische dood op 39-jarige leeftijd.

Muted / El Silencio (S01)

Te zien bij: Netflix

Sergio heeft niet meer gesproken sinds hij zes jaar geleden zijn ouders heeft vermoord. Nu wil een psychiater via een verknipt onderzoek blootleggen wat er gebeurd is.

McGregor Forever (S01)

Te zien bij: Netflix

Conor McGregor werd dankzij zijn keiharde klappen en beledigende grootspraak de grootste publiekstrekker van de UFC. Deze opzwepende docuserie volgt zijn veelbewogen carrière.

Take a Chance

Te zien bij: Amazon Prime Video

Take a Chance is een aangrijpende documentaire die een unieke inkijk geeft in het leven van een van ’s werelds beruchtste stalkers, Gert van der Graaf. De film volgt Van der Graaf terwijl hij openhartig vertelt over zijn jeugdliefde voor ABBA-superster Agnetha Fältskog en hoe deze liefde uitgroeide tot een obsessie die zijn leven heeft beheerst.

Ex on the Beach: Double Dutch (S09E01)

Te zien bij: Videoland

Negen sexy singles reizen naar een paradijs vol zon, zee, plezier en liefde. Lekker relaxen is er niet bij; ze krijgen onverwachts bezoek.. van hun exen! Welke EX is next?

Spy/Master (S01E01-E02)

Te zien bij: Videoland

Spy/Master, gemaakt door Adina Sădeanu en Kirsten Peters, speelt zich af tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog. De spionageserie beslaat een week in het leven van het fictieve personage Victor Godeanu, gespeeld door Alec Secăreanu (God’s Own Country, Ammonite, Happy Valley), de rechterhand en naaste adviseur van de Roemeense dictator Nicolae Ceaușescu. Godeanu is echter ook een geheim agent voor de KGB en moet Roemenië en Ceaușescu ontvluchten voordat hij wordt ontdekt. Met slechts één kans om in leven te blijven, gebruikt hij een diplomatieke reis naar Duitsland als springplank naar de Verenigde Staten. Geholpen door een undercover Stasi-agent en voormalige vlam (Svenja Jung, Deutschland89) en een opkomende CIA-agent (Parker Sawyers, Southside with You), moet Godeanu ontsnappen aan de KGB en de spionnen van zijn eigen land (Ana Ularu en Laurențiu Bănescu), wetende dat zijn desertie zijn familie in levensgevaar zal brengen.

AIR is de nieuwste film van regisseur Ben Affleck en vertelt het indrukwekkende verhaal van de nauwe samenwerking tussen bekend basketballer Michael Jordan en Nike’s opkomende basketbaldivisie. Deze samenwerking was revolutionair en leidde tot het ontstaan van het iconische Air Jordan merk, dat de wereld van sport en hedendaagse cultuur heeft veranderd. AIR volgt het inspirerende pad van een onconventioneel team dat alles op het spel zette en de vastberaden visie van een moeder die de waarde kent van haar zoons immense talent. De film brengt ook hulde aan Jordans opmerkelijke basketbalcarrière en zijn status als de grootste speler aller tijden.

God’s Country

Te zien bij: Pathé Thuis

Wanneer universiteitsprofessor Sandra twee jagers confronteert die ze betrapt op het betreden van haar eigendom, wordt haar zelfbeheersing op de proef gesteld en raakt ze verwikkeld in een strijd met catastrofale gevolgen.

The Silent Twins

Te zien bij: Pathé Thuis

De tweelingzusjes June en Jennifer willen met niemand praten behalve met elkaar. Ze leven in hun eigen wereldje, maar hun daden leiden ertoe dat ze op negentienjarige leeftijd in een inrichting worden opgesloten.