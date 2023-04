Accessoiremaker Native Union heeft een nieuwe rugzak gemaakt van 100% gerecycled plastic flessen. Het is de eerste rugzak van Native Union en het is op Kickstarter al een succes. Maar wat vinden wij van de Work From Anywhere rugzak? Je leest het in deze review!

De Native Union W.F.A. is een rugzak die met feedback van de gebruikers is ontstaan. Het bedrijf maakt al diverse andere accessoires voor je iPhone, Apple Watch en andere Apple-producten, ook gericht op de nieuwe manier van werken waarbij mensen vaker buiten het traditionele kantoor werken. Een rugzak hadden ze nog niet. Deze is ontworpen voor gebruik op de fiets, in de metro en tijdens het wandelen. Hij heeft wat slimme eigenschappen, zoals een verborgen vakje voor een AirTag, Chipolo of soortgelijke tracker. Maar bevalt hij ook tijdens het dagelijks gebruik? Wij konden de Native Union WFA rugzak alvast testen.

Tekst, foto’s en review: Gonny van der Zwaag (@gonny). De rugzak is getest in april 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. De rugzak is beschikbaar gesteld voor deze test door de fabrikant.



Introductie Native Union W.F.A. rugzak

Deze rugzak is nu al een enorm succes op Kickstarter. Binnen 15 minuten werd het (toch wel lage) doel van €10.000 gehaald en de campagne is nog niet afgelopen. Meer dan duizend mensen geloven in het idee achter deze milieuvriendelijke rugzak. We vinden het meestal wat onterecht als gevestigde bedrijven gebruik maken van Kickstarter: Native Union is immers geen noodlijdende start-up die maar met moeite het geld bij elkaar kan schrapen om een droom te realiseren. Het merk wordt verkocht in de Apple Store en bij diverse retailers.

Toch kun je er als gebruiker profijt van hebben om mee te doen aan het Kickstarter-project. Je betaalt namelijk minder (€119,- in plaats van de uiteindelijke prijs van €149,-) en je hebt de mogelijkheid om het naamplaatje te personaliseren. De W.F.A. rugzak is het derde crowdfunding-project van Native Union.

Design Native Union WFA rugzak

Verkrijgbaar in zwart en mosterdgeel

Equivalent van 36 plastic flessen

Canvas van 100% recycled materiaal, overige materialen zijn ook recycled

Gewicht 600 gram

Afmetingen 380 mm breed, 420 mm hoog en 120 mm dik

Laptopvak 280 mm breed, 370 mm diep

Inhoud ca. 20 liter

De Work From Anywhere-rugzak van Native Union is gericht op digitale nomaden die vaak onderweg zijn met hun laptop. Zij hebben een functionele tas nodig voor onderweg, op weg naar je werk of tijdens (licht bepakt) reizen. Er zitten vakken in voor je laptop en voor je stekkers, kabels, waterfles en andere spullen. Hij heeft een minimalistisch uiterlijk en is zowel zakelijk als casual te dragen. Hij ziet er op zich strak uit, maar door beige hengsels oogt het allemaal wat minder formeel.

Je kunt kiezen uit de kleuren zwart of mosterdgeel. Hoewel ik dol ben op opvallende kleuren, leek het me toch veiliger om bij zo’n accessoire voor neutraal zwart te kiezen. Je gaat er immers jarenlang gebruik van maken en zo’n opvallende kleur geel kan op een gegeven moment tegen gaan staan. De rugbak is bedoeld voor langdurige gebruik. Vandaar dat er ook aandacht is besteed aan de kwaliteit van de materialen: de rughengsels zijn van dikke katoen, de naden zijn versterkt en er is gebruik gemaakt van merkritsen (YKK).

Aanvankelijk dacht ik dat de tas van 36 plastic flessen was gemaakt, maar als je de tekst wat beter leest ligt het nét iets anders: de tas bespaart het equivalent van 36 plastic flessen, die anders op de vuilnisbelt zouden waren terechtgekomen.

Binnenin vind je aan de rugzijde een vak voor een laptop 16-inch, dus elk type MacBook past erin. Ook vind je binnenin 4 mesh vakjes voor kabels en andere spullen, een ritsvak voor waardevolle spullen, een bekerhouder van textiel en een verborgen minivakje voor een AirTag of andere tracker. Aan de buitenkant is nog een extra vak aanwezig voor minder diefstalgevoelige spullen zoals papieren zakdoekjes en een schrijfblok. Hierin is ook een sleutelkoord aanwezig.

Native Union WFA rugzak in gebruik

Hoewel het laptopvak geschikt is voor 16-inch MacBooks is het niet zo dat mijn 13-inch MacBook Air erin ‘verzuipt’. Hij past er prima in zonder te verschuiven. Hij is bovendien stevig genoeg om een tweede MacBook mee te nemen (een 13-inch MacBook Pro), die ik ter bescherming in een hoes heb gestopt.

Een pluspunt vind ik dat de tas vrij plat is, waardoor hij geen irritatie bij andere mensen veroorzaakt in een drukke bus of metro. Je botst daardoor ook minder snel ergens tegenaan in een prullaria- of glaswinkel. Dit is heel anders dan de Bobby-rugzak, die vrij ver uitsteekt op je rug. De Native Union-rugzak meer doet denken aan een platte Freitag-tas maar met één belangrijk verschil: de bovenkant is niet oprolbaar.

Tijdens het gebruik merkte ik eigenlijk maar één flaw in het design. Door de rechtop staande bovenkant ontstaat er aan de bovenkant een soort ‘opvangbak’ waarin het regenwater valt. Dat moet je eruit schudden voordat je de rits opent, maar dan nog is er wat erin de tas gelopen. Zeker als je gebogen op de fiets zit, regent het precies in de opening.



We gooiden 100 ml water bovenop de rugzak, met gesloten rits. Er bleek nog vrij veel doorheen te lekken.

Niet dat er meteen een plas water in komt te staan, maar je merkt wel dat deze designkeuze wat minder logisch is omdat het water opvangt dat gaandeweg doorlekt. Veel andere rugzakken (zoals de Bobby) hebben ronde bovenkant waar het water vanzelf vanaf rolt, of hebben een opgerolde of opgevouwen bovenkant zodat het water niet kan blijven staan. De buitenstof van de tas is gelukkig wel waterafstotend.

Op foto’s van Native Union is te zien dat je er heel wat in kunt opbergen, zoals een spijkerbroek, shirt, muts en diverse reisbenodigdheden als je een weekendje weg gaat (gek genoeg ontbreken een extra onderbroek en sokken). Ik vind deze tas echter te krap voor een weekendje weg. Ik gebruikte voorheen een Xiaomi Commuter Backpack (aanrader en verkrijgbaar in diverse varianten), waar je opmerkelijk veel in kwijt kunt voor een weekendje weg. Bij de Native Union-tas heb ik bij meenemen van een paar appels al het idee dat hij wat ongewenst bol gaat staan. Vanwege de trapeziumvorm kun je het beste de grotere spullen zoals drinkflessen en appels onderin opbergen en bovenin alleen wat lichte zaken, zoals een plat opgevouwen shirtje, kabel en zonnebril.

Zoals op de foto hieronder te zien is, is de ‘grabbelruimte’ niet echt groot:

Score 8 Native Union WFA rugzak €149 Voordelen + Gemaakt van 100% recycled materialen

Plat model, daardoor geschikt voor drukke plekken

Verborgen vakje voor AirTag of Chipolo

Diverse vakken, ook voor waardevolle spullen

Geschikt voor elk type MacBook (tot 16-inch)

Kwalitatief goede materialen voor lang gebruik Nadelen - Niet geschikt voor weekendje weg

Minder geschikt voor een regenbui (tas vangt water op)

Conclusie Native Union WFA rugzak review

Deze nieuwe rugzak ziet er prima uit en is lekker plat, waardoor hij voor dagelijks gebruik in het openbaar vervoer erg geschikt is. Hij zit vlak tegen je lichaam en dat vind ik voor een dergelijke ‘commuter’ rugzak wel prettig. Maar het is geen weekendtas en hij is ook wat minder geschikt om in een hevige regenbui te gebruiken. De rits bovenop is niet waterdicht en er kan bovenop water blijven staan. Als laptoptas is hij erg geslaagd en geeft ook nog een goed gevoel, omdat het van 100% recycled materiaal is gemaakt en is ontworpen om lang mee te gaan.

Native Union WFA rugzak kopen

De Native Union WFA rugzak zal ongetwijfeld in de toekomst bij de gangbare winkels te koop zijn, maar op dit moment ben je aangewezen op de Kickstarter-campagne. Als je (vanaf €119,-) meedoet krijg je je rugzak vanaf juli 2023 geleverd. Er was een Early Bird-prijs van €99,- maar die is niet meer beschikbaar.

Je kunt dit aanvullen met accessoires van Native Union die bij diverse winkels te koop zijn:

Is dit niet de rugzak die je zoekt? Check dan de andere laptop-rugzakken die we aanraden voor school en werk.