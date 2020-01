AppStore.com op een presenteerblaadje

Het is nog steeds een raadsel hoe Apple ooit de merknaam iPhone in handen kreeg. Toenmalige eigenaar Cisco bracht in december 2006 nog snel een WiFi-telefoon met de naam ‘iPhone’ uit om extra sterk te staan in toekomstige rechtszaken. Een maand later kondigde Steve Jobs ook een ‘iPhone’ aan. Wij zaten al klaar met bier en chips om van het getouwtrek rond merknamen te genieten, maar het pakte anders uit. Een paar weken later had Apple opeens een deal met Cisco gesloten en kon de iPhone zonder moddergooien en rechtszaken op de markt komen. Er zijn ook kleinere dingen die Jobs voor elkaar kreeg. Zo ging het bij de domeinnaam Appstore.com wel heel makkelijk. In 2011 schreven we al eens over dit voorval, maar door het verschijnen van Marc Benioff’s biografie is het opeens weer in het nieuws. Deze keer horen we verhaal uit eerste hand.



Jobs was tijdens zijn leven bevriend met CEO Marc Benioff van Salesforce, een aanbieder van zakelijke software. Ze ontmoetten elkaar in 2003 in Cupertino en spraken onder andere over clouddiensten. Jobs had een goed advies voor Salesforce: om echt te kunnen groeien zou Salesforce een software-ecosysteem in de cloud moeten bouwen. Tegenwoordig zijn afkortingen zoals SaaS gesneden koek voor zakelijke softwarebedrijven, maar destijds was het nieuw.



Foto: Salesforce

Na dat gesprek nam Benioff het advies ter harte en besloot een online softwarewinkel te maken:

Op een avond, tijdens het avondeten in San Francisco, kreeg ik een onweerstaanbaar simpel idee. Wat als elke ontwikkelaar van overal ter wereld eigen applicaties voor het Salesforce-platform kon maken? En wat als we een online winkel maakten voor deze apps, waarmee elke Salesforce-gebruiker ze kan downloaden?

Hij registreerde de domeinnaam appstore.com, maar klanten bleken niet gecharmeerd van de naam. De plannen wijzigden en Salesforce besloot om de nieuwe dienst AppExchange te noemen. Benioff zat met een URL waar hij niets meer mee deed. Tot 2008, toen Apple de App Store aankondigde. Benioff zat in de zaal en stond perplex toen Steve Jobs deze vijf woorden uitsprak: “I give you App Store.”

Na de aankondiging stapte Benioff op Jobs af en gaf hem de domeinnaam appstore.com cadeau. Zo makkelijk kan het gaan.

Het verhaal is te lezen in Marc Benioff’s biografie, die sinds kort in de boekwinkel ligt.