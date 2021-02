10 gigabit 5G-modem

Met de Qualcomm Snapdragon X65 zijn theoretische datasnelheden tot 10 gigabit per seconde haalbaar. Bij zijn voorganger was dat 7,5 gigabit per seconde. Apple zal dit modem hoogstwaarschijnlijk inbouwen in de 2022 iPhones vanwege lopende afspraken. Maar daarna is het tijdperk van Qualcomm-modems toch echt wel voorbij. Apple zou van plan zijn om in 2023 over te stappen op modems die in eigen huis zijn gebouwd.



In 2019 maakten Apple en Qualcomm een einde aan een langdurige juridische strijd over licentiegelden. Daarin spraken ze af dat Apple nog een tijdje de Qualcomm 5G-modems zal blijven gebruiken, te beginnen met de Snapdragon X55 in de iPhone 12-modellen. Uit documenten van de rechtbank blijkt dat Apple de Snapdragon X60 in de iPhone 13 wil gebruiken en dat de Snapdragon X65 in de iPhones van 2022 terecht moet komen.

Bekijk ook 'Apple ontwikkelt eerste eigen modem ter vervanging van Qualcomm' Apple is nu echt begonnen met de bouw van een eigen modem voor toekomstige producten. Er gingen al lange tijd geruchten dat Apple zou werken aan een eigen modemchip.

Maar wat heb je eraan?

De downloadsnelheden van mobiele netwerken zullen waarschijnlijk nog ver onder de piek van 10 gigabyte per seconde blijven. Toch heb je iets aan de Snapdragon X65: het zal leiden tot hogere 5G-snelheden over de hele linie, ook al ondersteunt jouw provider het nog niet. Het modem heeft nog wat andere voordelen, zoals minder energieverbruik en verbeterde dekking voor mmWave en sub-6 GHz. Verder ondersteunt het alle mmWave-frequenties die commercieel worden gebruikt, waaronder de nieuwe n259-band (41 GHz).

Android-toestellen kunnen het 5G-modem ook gaan gebruiken, maar dat gebeurt waarschijnlijk ook pas volgend jaar bij de volgende grote Snapdragon-release. Zowel de Snapdragon X60 als de X65 kunnen data van de mmWave- en sub-6GHz-banden samenvoegen voor nog hogere snelheden en lagere latency. Qualcomm heeft er ook een mmWave-antennemodule van de vierde generatie bij ontworpen, voor een nog betere dekking en energiezuiniger gebruik. Deze maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om te bepalen hoe je de telefoon vastpakt. Dit zou nu 30% nauwkeuriger vastgesteld kunnen worden.

Nog geen mmWave in Nederland

Het probleem is momenteel nog, dat de huidige iPhone 12-modellen alleen mmWave-ondersteuning bieden in de Verenigde Staten. Dit heeft wellicht te maken met commerciële afspraken. De Amerikaanse provider Verizon kreeg tijdens de keynote van de iPhone 12 uitgebreid spreektijd om het eigen netwerk te promoten. Mogelijk heeft het ook te maken met het feit dat Apple eerst de uitrol van mmWave in andere landen wil afwachten. In veel landen is alleen sub-6GHz goed te gebruiken. Volgens geruchten krijgt de iPhone 13 wel ondersteuning voor mmWave in meer landen.

De sprong van 7,5 Gbps naar 10 Gbps is dus goed nieuws in het algemeen, maar tegelijk zegt het nog niet zoveel omdat vrijwel geen enkel 5G-netwerk die snelheid echt kan bieden. Je moet het dan ook vooral hebben van de andere eigenschappen van het modem en erop gokken dat je er in de toekomst wel iets aan hebt. Ook handig is dat de architectuur van het X65-modem te upgraden is, volgens Qualcomm. Dit houdt in dat het bedrijf later nog meer functies kan toevoegen. Een van de ontwikkelingen waarmee Qualcomm rekening zou willen houden is de uitrol van 3GPP Release 16.