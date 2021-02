Als je voor werk veel achter je Mac zit, herken je misschien wel dat elke programma en elk venster zijn eigen plek op je beeldscherm heeft. Maar soms moet je de boel even omgooien voor een andere app of voor een specifieke taak waar je weer andere apps voor nodig hebt. het kan dan een heel gedoe zijn om je oorspronkelijke indeling weer terug te krijgen. Voor dit probleem maken een stel ontwikkelaars de app Freezeframe.



Freezeframe: toekomstige Mac-app bewaart je schermindeling

Zoals de naam van de app al zegt, worden de vensters van je apps als het ware bevroren. In een tweet met een kort filmpje laten de makers zien hoe de app werkt. Met een knoppencombinatie maak je als het ware een screenshot van je hele scherm. Vervolgens worden al je vensters en de indeling daarvan opgeslagen. Met een enkele muisklik wordt de complete indeling weer teruggezet op je beeldscherm.

Behalve je vensters, onthoudt de app ook je geopende tabbladen binnen apps. Je heropent met de app dus sneller je eigen workflow. Het is dan niet nodig om alle apps weer apart te openen, de vensters moet verplaatsen of zelfs nog vergroten of verkleinen. Je kan elk opgeslagen indeling een naam geven en ernaar zoeken binnen Freezeframe. Het is zelfs mogelijk om te zoeken op apps, websites en bestanden, zodat de app alleen de resultaten met opgeslagen frames laat zien waar die onderdelen in voorkomen. Je kan je flows ook nog naderhand bewerken, zodat alleen de apps terugkeren die je daadwerkelijk nodig hebt.

Freezeframe belooft een zeer nuttige app te worden, zeker als je voor allerlei taken een eigen indeling met verschillende apps gebruikt. Op Twitter laten de makers weten dat de beta binnenkort beschikbaar komt en dat de app later dit jaar te downloaden is. Op de website van de makers kun je je inschrijven om op de hoogte gehouden te worden.