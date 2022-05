‘TokenFactoryIframe’ is geen malware

Het bestand ‘TokenFactoryIframe’ wordt automatisch gedownload zodra Safari-gebruikers de webversie van Microsoft Outlook gebruiken. Het bestand is 0 KB groot, heeft geen bestandsextensie en kan niet worden geopend. Soms probeert Outlook het bestand om de paar seconden te downloaden. het doet zich alleen voor op Macs, niet op Windows-machines. Gelukkig is er geen reden tot paniek: ‘TokenFactoryIframe’ is geen malware.



Het kan vervelend zijn, maar het bestandje is niet gevaarlijk. Het oorspronkelijke doel was om te helpen bij het vertonen van video’s of interactieve content op een site. Later onderzoek door de website Windows Latest bracht aan het licht dat het een probleem aan serverzijde is, veroorzaakt door een mislukte update. Het heeft verder niets te maken met macOS of Safari

Dit kun je doen: andere browser of downloads uitschakelen

Microsoft heeft het probleem inmiddels bevestigd en werkt aan een oplossing. Het bedrijf raad aan om tijdelijk uit te wijken naar een andere browser als je je e-mail online wilt bekijken. Toch blijken sommige mensen er in Firefox eveneens last van te hebben, zo blijkt uit klachten op Reddit.

Dan toch maar overstappen naar Microsoft’s eigen Edge-browser? Dat hoeft ook weer niet, want je kunt ook tijdelijk blokkeren dat Outlook bestanden kan downloaden. Dit doe je als volgt:

Ga in Safari naar het menu en klik op Safari > Voorkeuren. Ga naar het tabblad Websites. Klik in de zijbalk op Downloads. Blader totdat je Outlook ziet en kies Weiger.

Of je kunt natuurlijk ook gewoon Outlook op je iPhone en iPad of via een e-mailprogramma voor de Mac raadplegen.