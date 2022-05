iCulture Vandaag: dit was donderdag 5 mei 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 4 mei 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het is bevrijdingsdag en dat betekent: feest! Ga je nu al vieren, dan hebben we twee gidsen voor je, onder andere met handige apps om vrienden op festivals terug te vinden. Komt natuurlijk ook op andere momenten van pas. Daarnaast hebben we een leuke lijst met muziekfestival-apps om meer te genieten. Heb je bijvoorbeeld geen idee hoe een bepaald nummer van die onbekende opkomende artiest heet, dan heb je daar apps voor. Dat en nog veel meer lees je in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Je kunt makkelijk een citaat vanuit Safari delen in iMessage. Zo werkt het.

Doe meer met Safari-tabbladen. Groeperen is bijvoorbeeld een nieuwe functie die je echt eens moet proberen.

Accessoires en devices

​ Een Apple Watch repareren kan duur uitpakken. Wij geven je opties.

Apps

Haal meer uit je evenement met deze muziekfestival-apps.

Met deze apps kun je vrienden terugvinden op festivals.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

​ Ulysses (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.1+) - De populaire schrijfapp voor iPhone, iPad en Mac heeft nu een permanent zichtbare teller zodat je weet hoeveel je schrijft.