Thunderbolt 4 Pro-kabel van 3 meter

De kabel is aan de buitenkant voorzien van gevluchten materiaal, wat de kans op in de knoop raken iets vermindert. Door z’n lengte is deze 3 meter lange kabel in verschillende situaties handig, bijvoorbeeld voor mensen die hun nieuwe Studio Display willen aansluiten op een wat langere afstand. Daarnaast is ‘ie geschikt voor het Pro Display XDR en voor allerlei docks en harddisks.



De kabel is geschikt voor datatransfer via Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 en USB 4 met een maximale snelheid van 40 Gb/s. Ook wordt USB 3.1 Gen 2 ondersteund met een transfersnelheid tot 10Gb/s, er is support voor DisplayPort video-output (HBR3) en opladen met een maximaal vermogen van 100 Watt. Als je wilt kun je tot zes Thunderbolt 3-devices op een rijtje met elkaar doorlussen, maar dan heb je wel vijf kabels nodig. Je bent dan wel aardig wat geld kwijt, vanwege de hoge aanschafprijs van 179 euro per stuk. In het rijtje van eigenschappen en pluspunten meldt Apple nog, dat het Thunderbolt-logo ervoor zorgt dat je deze kabel makkelijk kan onderscheiden van andere.

Eerder had Apple al een 1,8 meter lange Thunderbolt 4 Pro-kabel in het assortiment en beloofde dat er later nog een 3-metervariant zou volgen. Apple’s Mac Studio wordt geleverd zonder Thunderbolt-kabel in de doos. Bij het Studio Display krijg je wel een kabel, maar die is slechts 1 meter lang. Daarnaast zou je natuurlijk kunnen uitwijken naar third party-merken die Thunderbolt 4-kabels verkopen.

