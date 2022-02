iCulture Vandaag: dit was vrijdag 4 februari 2022

Nederland was vandaag volop in het nieuws en dat heeft alles te maken met de ACM-zaak die momenteel speelt. In een document voor ontwikkelaars heeft Apple uitgelegd hoeveel geld ze willen hebben als appmakers hun eigen betaalsysteem willen gebruiken (spoiler: veel!) en aan welke vereisten de apps moeten voldoen (spoiler: ook veel!). Wereldwijd hebben developers hun afkeuring erover uitgesproken, want dit is niet in lijn met de principes van Apple. We schreven er daarom een opinieartikel over onder de titel ‘Apple schoffeert ontwikkelaars’. Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Deze Virtual Reality-brillen voor de Mac kun je gebruiken. Maar we waarschuwen alvast: de keuze is niet groot.

Dit zijn de beste datingapps voor iPhone en iPad, want Valentijnsdag komt er bijna aan.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

​ Twitter (gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 13.4+) - Je kunt nu een duimpje omlaag geven voor een tweet die je niet leuk vindt.

+ , iOS 13.4+) - Je kunt nu een duimpje omlaag geven voor een tweet die je niet leuk vindt. Bridge Constructor+ (pre-order, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Bridge Constructor is terug. Nu te vinden in Apple Arcade en zonder reclames.