Het is te lezen in een nieuw supportartikel, bedoeld voor de meest recente MacBook Pro-modellen uit 2021. Daarin staat dat de helderheid onder sommige omstandigheden omlaag gaat. Er verschijnt ook een driehoekje met waarschuwing in de menubalk. En in het Bedieningspaneel op de Mac krijg je een icoontje te zien van een scherm met een waarschuwingsdriehoek.

Het betekent dat je beeldscherm in de spaarstand staat en een beperkte helderheid gebruikt. Dit kan gebeuren als de omgevingstemperatuur in de kamer hoog is en je gedurende langere tijd zeer heldere inhoud hebt afgespeeld.

Apple raadt aan om je Mac in slaapstand te zetten en te laten afkoelen gedurende 5 tot 10 minuten. Daarna kun je je Mac weer in gebruik nemen. Apple schrijft verder:

Ook raadt Apple aan dat je alle apps afsluit die veel systeembronnen gebruiken. Bij het Pro Display XDR adviseert Apple om de standaard referentiemodus te gebruiken, tenzij jouw workflow een aangepaste modus vereist. Mocht dit allemaal geen effect hebben en is de temperatuur in de kamer minder dan 25 graden Celsius, dan is het verstandig om contact met Apple op te nemen. Waarschijnlijk is er dan iets anders aan de hand.

De nieuwste MacBook Pro’s zijn er in de formaten 14-inch en 16-inch. Dit zijn de prijzen:

Deze nieuwe MacBook Pro-modellen liggen sinds oktober vorig jaar in de winkel. Ze zijn voorzien van een 8- of 10-core M1 Pro-processor. Voor de meest veeleisende gebruikers is er ook nog een 10-core M1 Max-processor. Deze bieden 70% betere performance dan de M1, die vorig jaar al veel lof kreeg. Bij de M1 Pro kun je upgraden tot 32GB RAM, terwijl de M1 Max doorgaat tot 64GB. De efficiëntere processor zorgt voor een gebruiksduur van 21 uur, meer dan de meest energiezuinige Intel- of AMD-laptop.

