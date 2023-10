Apple kondigde de Apple Watch Series 9 aan als het eerste CO2-neutrale product van het bedrijf. Het Institute of Public and Environmental Affairs (IPE) noemt dit echter overdreven. Apple zou niet genoeg data hebben vrijgegeven over leveranciers om de claim van CO2-neutraliteit te kunnen onderbouwen. IPE is een organisatie die in Apple’s milieurapport (op pagina 33) een vooraanstaande partner waarmee ze nauw samenwerken om hun milieudoelen te halen. Apple was het eerste bedrijf dat het Master Level behaalde in IPE’s Corporate Information Transparency Index. Nu heeft dezelfde organisatie echter kritiek, omdat Apple informatie achterhoudt. Ze publiceren een rapport onder de naam ‘Apple’s Carbon Neutral Smokescreen‘ en de conclusies daarin zijn niet mals.



IPE meent dat er sprake is van ‘climate washing’, een variant op de term ‘green washing’, waarbij bedrijven hun milieuvriendelijke imago proberen op te poetsen door bijvoorbeeld bomen te planten. Volgens IPE heeft Apple in 2023 van minder toeleveranciers data ontvangen over de uitstoot van broeikasgassen, in vergelijking met voorgaande jaren. Dit zou komen, omdat Apple niet langer vereist dat toeleveranciers de informatie openbaar maken.

Eerder kreeg IPE de uitstootgegevens van 100 toeleveranciers en nu zijn het er nog maar 30. Die plotselinge radiostilte komt wel “op een heel bijzonder moment, net nu er CO2-neutrale producten zijn aangekondigd”, vindt directeur Ma Jun.

Apple zou bovendien sjoemelen met milieucertificaten voor hernieuwbare energie. Door bepaalde certificaten van de iPhone naar de Apple Watch over te hevelen, kan Apple claimen dat de Apple Watch voortaan volledig met schone energie wordt geproduceerd, terwijl er in feite niets is veranderd. Dat de iPhone-productie op papier een stuk vervuilender lijkt te zijn geworden valt niemand op, omdat alle aandacht op de groene blaadjes van de Apple Watch zijn gericht. IPE vraagt zich af of er inderdaad sprake is van minder CO2-uitstoot, of dat het een trucje is waarbij Apple de groene stroom van leveranciers zoveel mogelijk toewijst aan de Apple Watch.

Apple gaf als reactie dat er geen milieucertificaten zijn overgeheveld van de iPhone naar andere producten. Of de productie van de iPhone tussen 2022 en 2023 milieuvriendelijker is geworden wilde het bedrijf niet zeggen, maar ze wilden wel een vergelijking maken met jaren geleden: vergeleken met het jaar 2015 worden er bij de productie van de iPhone 15 Pro 28% minder broekasgassen uitgestoten voor meer gebruik te maken van hernieuwbare energie. IPE blijft bij het standpunt dat Apple een van de best presterende bedrijven is. Maar de claim dat de Apple Watch een CO2-neutraal product is, is volgens de organisatie echt te hoog gegrepen.