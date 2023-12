Het was ook eigenlijk te mooi om waar te zijn: een video streamingdienst met een groot aanbod voor €4,99 per maand (en tot voor kort zelfs €2,99). Ook bij Amazon Prime Video zien abonnees binnenkort advertenties. Op een pagina van Amazon Support valt te lezen dat dit vanaf 29 januari 2024 gebeurt, maar we blijven in Nederland en België (nog even) reclamevrij.

Reclame bij Amazon Prime Video

Het moet nog maar blijken hoe Amazon de reclame precies aanpakt. Volgens het bedrijf zullen er minder advertenties te zien zijn dan bij lineaire televisie en andere streamingdiensten. Mogelijk zijn er alleen reclames vooraf, maar misschien zal je film of serie onderbroken worden voor een reclameblok.

Een voorbeeld van reclame bij een alternatieve streamingdienst is Disney+. Met het goedkoopste abonnement aldaar krijg je advertenties te zien. In tegenstelling tot Disney+ moeten abonnees van Amazon Prime Video upgraden en extra betalen voor een reclamevrij abonnement. Ondernemen ze geen actie, dan komen de advertenties vanzelf.

Disney+ heeft ervoor gekozen om bestaande abonnees gewoon reclamevrij te houden. In plaats daarvan werd er juist een goedkoper abonnement toegevoegd voor mensen die uit eigen beweging kiezen voor reclames in ruil voor een lager tarief.

Bekijk ook Disney+ met advertenties in november naar Europa, prijsverhoging voor duurste optie Disney+ met reclame komt vanaf 1 november in Europa beschikbaar. Tegelijkertijd komen er nieuwe bundels en wordt de meest uitgebreide versie duurder. Ook gaat Disney maatregelen nemen tegen het delen van je account.

Wat kost Amazon Prime Video zonder reclames?

Amazon vraagt $2,99 per maand extra voor een reclamevrij abonnement. In eerste instantie komt dit naar grote markten voor Amazon, zoals de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Later volgen onder meer Frankrijk, Spanje en Italië. Er wordt niets gezegd over Nederland en België, maar het is een logische stap voor Amazon om op termijn ook bij ons reclame te tonen.

Netflix heeft al ruim een jaar een abonnementsvorm met reclame, maar dat is nog altijd niet beschikbaar in Nederland en België. Bij Netflix is het aantal klanten met een reclame-abonnement slechts 6% van het totaal. Dat zal bij Amazon Prime Video anders liggen, want daar krijgt iedereen standaard reclames te zien tenzij ze zelf upgraden.