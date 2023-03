Liever geen seks meer

Maar liefst 58% van de Nederlanders zou liever geen seks hebben dan een week zonder smartphone te moeten doorbrengen. Het verschil tussen mannen en vrouwen is daarbij nogal groot: 72% van de vrouwen kiest een week zonder seks, terwijl dit bij mannen 43% is. Bij jongeren kiest zelfs 81% voor de smartphone. Nooit meer seks? Daar heeft een derde van de Nederlanders wel oren naar, als ze maar hun smartphone mogen blijven gebruiken. En bij de jongeren tussen 18 en 24 jaar kiest zelfs 49% voor nooit meer seks.



Uit het onderzoek blijken nog meer opvallende cijfers, namelijk dat 17% van de Nederlanders (en 36% van de jongeren) liever een pink verliest dan nooit meer een smartphone te kunnen gebruiken. Een week zonder alcohol is iets waar 82% voor kiest, als ze maar wel de smartphone kunnen blijven gebruiken.

Hoe sterk zijn iPhone-gebruikers gehecht aan hun merk?

Moet zo’n smartphone dan ook van een bepaald merk zijn, of zijn gebruikers wel bereid om te wisselen naar een ander merk? Voor 17% van de Nederlanders is geen enkel geldbedrag voldoende om hun favoriete merk smartphone aan de kant te zetten. Nederlandse Apple-gebruikers die wél van de iPhone willen afstappen, doen dat alleen als ze daar een bedrag van €203.390 (gemiddeld) voor krijgen. Nederlandse Samsung Galaxy-gebruikers zetten veel sneller hun favoriete merk aan de kant: voor €120.332 (gemiddeld) zijn ze bereid een ander merk te gaan gebruiken. Wellicht heeft dat ermee te maken dat er voor Android veel meer merken zijn en dan is de overstap naar een concurrent vrij gemakkelijk.

Meer achtergrond bij deze cijfers kun je beluisteren in de podcast Goed Verhaal (achter een betaalmuur). Bij Motivation kun je het rapport bestellen.