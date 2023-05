Waarom Android-gebruikers steeds vaker overstappen naar iPhone (het is niet wat je denkt)

Volgens onderzoek van CIRP stappen Android-gebruikers (vooral in de VS) steeds vaker over naar een iPhone. Het aantal overstappers is in vijf jaar nog nooit zo hoog geweest. De belangrijkste reden heeft niets te maken met groene iMessage-bubbels.

Waarom Android-gebruikers de switch maken

In de VS is de afgelopen tien jaar een trend te zien dat steeds meer Android-gebruikers overstappen naar iPhone. Het cijfer lag lange tijd rond de 10% maar de afgelopen kwartalen is het opgelopen naar 15%. CIRP zocht uit waarom ze de overstap maken. Gebruikers blijken zich vooral te ergeren aan de Android-ervaring: meer dan 53% besloot te switchen omdat ze problemen hadden met hun Android-smartphone. Het ging bijvoorbeeld om verouderde toestellen die geen update meer kregen, gerepareerd moesten worden of een ander defect hadden waardoor het toestel niet meer prettig in gebruik was. Ze hadden bijvoorbeeld verbindingsproblemen, de batterij ging snel leeg of bepaalde cruciale functies werkten niet meer goed. De op één na meest genoemde reden om over te stappen was dat de iPhone aantrekkelijke functies heeft die ze graag wilden gebruiken, zoals een betere camera, meer keuze uit apps en accessoires, de mogelijkheid om AirPods en een Apple Watch te gebruiken of een meer intuïtieve gebruikersinterface.



Het groene bubbel-probleem in iMessage en het ontbreken van FaceTime werd het minst genoemd. Slechts 6% vond dat een reden om naar iPhone over te stappen om beter contact te onderhouden met familie en vrienden, ook bijvoorbeeld voor het kunnen uitwisselen van bestanden en foto’s. Als mensen waren overgestapt, vonden ze iMessage wel een goede reden om bij de iPhone te blijven hangen. De relatief hoge iPhone-prijzen bleken geen probleem voor de ondervraagden: ze wisten koopjes te bemachtigen, waardoor ze minder betaalden dan voor een vergelijkbare Android-smartphone. Zo’n 15% van de gebruikers stapte over omdat ze met de iPhone goedkoper uit waren – iets wat je misschien niet zo snel zou verwachten.

Het gaat hier om een onderzoek onder Amerikanen en de redenen om te switchen kunnen daardoor iets anders zijn dan in Nederland en België. Wel is het duidelijk dat de ‘walled garden’ van Apple z’n werk goed blijkt te doen: mensen raken verknocht aan bepaalde apps en functies en stappen daarna niet zo snel meer over naar een ander merk. Om het overstappen van Android naar iPhone zo gemakkelijk mogelijk te maken heeft Apple de Move to iOS-app beschikbaar. Hiermee kun je gemakkelijk al je data overzetten. Gebruik je de agenda en andere apps van Google, dan is het helemaal gemakkelijk, want na het inloggen op de iPhone heb je meteen al toegang tot je afspraken en contacten. Move to iOS is één van de Android-apps die Apple heeft uitgebracht op het concurrerende platform.