Dat is schrikken! De prijzen bij F1 TV Pro zijn flink omhoog gegaan. Je betaalt nu €11,50 per maand, terwijl dat voorheen nog €7,99 was. Dat is een prijsverhoging van 43%!

Het duurt nog even voordat het F1-seizoen 2024 van start gaat, maar kijkers van F1 TV Pro hebben wel iets om rekening mee te houden. De dienst is namelijk een flink stuk duurder geworden! Vooral als je op maandbasis keek en van plan bent om eind februari 2024 weer abonnee te worden, zul je merken dat je meer geld kwijt bent. Het kan meer dan 100 euro per jaar gaan kosten, afhankelijk van het gekozen abonnement. Hoeveel jij moet gaan betalen is afhankelijk van de vraag of je nog een lopend abonnement hebt: in die gevallen krijgen klanten meestal 65 euro te zien, terwijl anderen een prijs van 95 euro voorgeschoteld krijgen.

Prijsverhoging van 43 procent

F1 TV Pro is voor veel Formule 1-fans een must als je alles wilt volgen. Voorheen betaalde je €7,99 per maand om alles te volgen, maar de maandprijs is nu omhoog gegaan naar €11,50 per maand. Dit betekent dat je op jaarbasis €138,- kwijt bent. Het wordt dan aantrekkelijker om een jaarabonnement te nemen. Daarvoor betaalde je voorheen €64,99 per jaar, maar ook dit is omhoog gegaan: namelijk naar €94,99 per jaar.

F1 TV Pro heeft in feite twee opties: Access en Pro. De eerste biedt alleen herhalingen en geen live races en is voor de meeste mensen dus niet interessant. Access is wel een stuk goedkoper, namelijk €3,99 per maand of €34,99 per jaar. Wil je precies weten hoe het zit, dan vind je hier alle info.



Heb je nog een bestaand abonnement lopen, dan kun je die dus het beste voor de oude prijs laten doorlopen. De makers van F1 TV Pro hebben de prijsverhoging niet officieel bekendgemaakt en het is nog onduidelijk of de hogere prijzen op termijn ook voor bestaande abonnees gaan gelden.

En Viaplay dan?

Wellicht vraag je je af of je misschien bij concurrent Viaplay beter af bent. Die videodienst heeft een veel breder aanbod van sport en series, maar is ook een stuk duurder: je betaalt er momenteel €15,99 per maand voor en kunt dan nieuwe races live meemaken en terugkijken naar oudere races. Verder heb je toegang tot de Hoofdklasse Hockey, voetbal uit de Duitse Bundesliga en Engelse Premier League, PDC Darts, KSW Mixed Martial Arts, Italiaans en Zweeds vrouwenvoetbal en diverse films en series. Viaplay heeft de afgelopen maanden ook meerdere prijsverhogingen doorgevoerd, van €11,99 en €13,99 naar de huidige prijs van €15,99. Soms kun je wel Viaplay met korting afsluiten, maar op dit moment zijn er geen acties.

Viaplay biedt echter niet dezelfde interactieve mogelijkheden die je wel bij F1 TV Pro vindt. Omdat deze streamingdienst volledig op racen is gericht kun je niet alleen álle vrije trainingen, kwalificaties en de F1-race zelf zien, maar ook de Formule 2, Formule 3 en de Porsche Supercup. Je kunt ook andere camerastandpunten kiezen, hebt toegang tot veel meer data, waaronder het radioverkeer. en je kunt met splitscreen naar meerdere streams tegelijk kijken.

Gelukig is er goed nieuws voor Viaplay-kijkers: zij krijgen vanaf 2024 ook toegang tot de F1 TV Pro-content, dankzij een overeenkomst tussen bedrijven.

Alleen F1 TV Pro kijken als er races zijn, is dat goedkoper?

Als we een blik werpen op de Formule 1-kalender van 2024, dan zou je er ook voor kunnen kiezen om alleen een maandabonnement op F1 TV Pro af te sluiten op het moment dat er races zijn. Je moet dan vanaf maart beginnen te kijken. Hier zie je hoeveel races er in de verschillende maanden van 2024 zijn:

Maart: 3 races

April: 2 races

Mei: 3 races

Juni: 3 races

Juli: 3 races Augustus: 1 race

September: 3 races

Oktober: 2 races

November: 2 races

December: 2 races

Zelfs als je besluit om augustus over te slaan ben je met 9 maandabonnementen nog steeds €103,50 kwijt en is het toch voordeliger om meteen voor een jaarabonnement te gaan. Alleen als je minder dan 8 maandabonnementen neemt, kun je goedkoper uit zijn.

Conclusie: zo ben je goedkoper uit

Als je alles bekijkt ben je in feite met alleen een Viaplay-abonnement het beste af. Dit is iets duurder dan een los F1 TV Pro-abonnement, maar dankzij de nieuwe overeenkomst tussen beide bedrijven heb je toegang tot content van zowel Viaplay als F1 TV Pro. Je kunt daardoor dit jaar zelfs goedkoper uit zijn, omdat je niet meer voor beide diensten afzonderlijk hoeft te betalen.

Viaplay verkeerde de afgelopen maanden in zwaar weer, maar gelukkig gaan er in Nederland geen koppen rollen. Toevallig stemden de aandeelhouders vandaag, in navolging van de obligatiehouders met de plannen om het bedrijf weer uit het moeras te trekken. Dit betekent dat de Formule 1 dit jaar gewoon in Nederland te zien zal zijn en dat kijkers zich geen zorgen hoeven te maken over de nabije toekomst. Viaplay blijft voorlopig actief in Nederland, Scandinavië en Finland. Hoe het in 2025 met de Formule 1-rechten zit is een kwestie van later zorg.