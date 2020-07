Bedrijven in de Europese Unie kunnen nu gebruikmaken van Apple Business Chat in combinatie met Zendesk. Als klant kun je hiermee chatten met een bedrijf via de standaard Berichten-app op je Apple-apparaten.

Hoewel Apple Business Chat al sinds 2018 bestaat konden we er in Nederland nog geen gebruik van maken. Het werkte alleen met geselecteerde (veelal Amerikaanse) bedrijven zoals Wells Fargo, Sprint en natuurlijk Apple zelf. Nu kunnen alle bedrijven in de VS en EU met een geschikt Zendesk-abonnement de dienst gebruiken.



Apple Business Chat in Nederland: zo werkt het

Met Apple Business Chat kun je met bedrijven chatten, maar dan via de app die je toch waarschijnlijk al gebruikt: de iMessage Berichten-app. Er is ondersteuning voor de Agenda-app voor afspraken en betalingen via Apple Pay. Alles is in dezelfde stijl, waardoor je als klant een vertrouwde omgeving kunt gebruiken voor (hopelijk) alle chatdiensten van bedrijven.

In een chat kun je foto’s delen, GIFs sturen en andere bestandstypes die je al kan sturen naar je vrienden. Het fijne is: het werkt op je iPhone, iPad en Mac. Net als iMessage kun je je gesprekken altijd voortzetten op een ander apparaat.

Een bedrijf krijgt bovenin een eigen kleur, zoals magenta voor T-Mobile en grijs voor Apple. Mocht bijvoorbeeld KLM hiermee gaan werken dan wordt dat ongetwijfeld lichtblauw. Zo kun je makkelijk een bedrijf herkennen. Meer over de werking van Apple Business Chat lees je in onze aparte uitleg.

Apple Business Chat met Zendesk alleen met het juiste abonnement

Wat de EU betreft kan de chatdienst alleen gebruikt worden met het juiste Zendesk-abonnement. Het basisabonnement van $495 per maand werkt alleen in de VS. Een bedrijf moet dus kiezen voor Premium of Enterprise, waardoor het in de EU werkt. Hiervoor moeten bedrijven onderling een prijs bepalen met Zendesk.

Op dit moment kunnen bedrijven in Nederland al een tijdje gebruik maken van WhatsApp Business. Dit is een gratis app die ook door kleine bedrijven gebruikt kan worden. Grotere bedrijven als KLM gebruiken de WhatsApp Business API op grotere schaal, waarbij ze ook een verificatie naast hun naam krijgen.

Hoewel Nederlandse bedrijven nu Apple Business Chat kunnen gebruiken betekent dat nog niet dat het ook snel komt. Zoals altijd met grote vernieuwingen kan ook dit redelijk wat tijd in beslag nemen voor een bedrijf. Zodra grote Nederlandse merken de dienst ondersteunen lees je hier natuurlijk over bij iCulture.