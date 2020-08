Microsoft Office 2016 voor Mac vanaf oktober niet meer ondersteund

Microsoft heeft dit laten weten in een supportdocument. Daar in staat welke versies van Office nog zullen worden ondersteund om verbinding te maken met Office 365. Office 2016 voor Mac hoort daar niet bij, want vanaf die datum is er geen support meer. Wel kun je Office 2016 voor Windows, Office 2019 en Microsoft Apps for enterprise/business blijven gebruiken. Microsoft gaat de oudere versies, zoals ook Office 2013, niet actief blokkeren maar je kunt wel tegen performanceproblemen aan lopen.



De genoemde versie Office 2016 voor Mac is een pakket met Word, Excel, PowerPoint en Outlook. Je kunt het los aanschaffen en zit dus niet aan langdurige betalingen vast.

Het kan dus best zijn dat je na oktober nog wel verbinding met Office 365 kunt krijgen, maar zekerheid heb je niet. Je kunt overstappen naar Office 2019, dat tot 2023 wordt ondersteund. Of je kunt per jaar gaan betalen voor Microsoft 365 Personal. Die heb je sowieso nodig als je Microsoft Office voor iPad wilt gebruiken.