Apple’s vorige grotere update voor de Mac was macOS Monterey 12.3. Hier werd Universal Control toegevoegd, een manier waarop je meerdere Macs en iPads kunt bedienen met één muis, toetsenbord en/of trackpad. Helaas biedt macOS Monterey 12.4 niet zo’n spannende functie, maar de update is toch de moeite waard.

macOS Monterey 12.4 beschikbaar

Hoewel het niet meer nieuw is, is Universal Control sinds macOS Monterey 12.4 niet meer een betafunctie. Universal Control werd in de publieke versie van macOS Monterey 12.3 nog aangeduid als beta. Apple heeft inmiddels alle schoonheidsfoutjes eruit gehaald en het zou daarom nog beter moeten werken.

Een daadwerkelijk nieuwe functie is de mogelijkheid om podcasts automatisch te laten verwijderen. Je stelt dan een limiet in voor hoeveel episodes je maximaal gedownload wil hebben. Op deze manier verspil je geen opslagruimte. Deze functie is ook beschikbaar in iOS 15.5.

Ben je toe aan een nieuwe wallpaper? Download dan de wallpaper die Apple voor de marketingfoto’s van het Studio Display gebruikte. De afbeelding zit verstopt in macOS Monterey 12.4, maar bij 9to5Mac hebben ze ‘m beschikbaar gesteld om te downloaden.

En over het Studio Display gesproken: in macOS Monterey 12.4 heeft Apple ook ondersteuning toegevoegd voor de Studio Display firmware-update 15.5. Deze update verbetert de webcam van Apple’s nieuwste externe display.

macOS 12.4 Monterey release notes

Dit zijn de officiële releasenotes van macOS Monterey 12.4:

macOS Monterey 12.4 bevat verbeteringen voor Apple Podcasts en probleemoplossingen: Apple Podcasts heeft nu een nieuwe instelling voor het beperken van het aantal afleveringen dat op je Mac wordt bewaard en het automatisch verwijderen van afleveringen

Ondersteuning voor de Studio Display firmware-update 15.5, beschikbaar als afzonderlijke update, waarmee de camera-afstemming wordt verbeterd, met onder meer verbeterde ruisonderdrukking, contrast en kadering Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/kb/HT201222

macOS Monterey 12.4 downloaden

Je downloadt macOS Monterey 12.4 via de Systeemvoorkeuren, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeemvoorkeuren. Klik op Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

