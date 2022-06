Er is nog hoop voor mensen die dolgraag Stage Manager willen gebruiken, maar niet over de juiste iPad beschikken. Uit de code van iPadOS 16 blijkt dat er een interne modus aanwezig is waarmee de functie wordt ingeschakeld.

Apple-topman Craig Federighi had al bevestigd dat Stage Manager intern was getest op iPads zonder M1-processor, maar dat de ervaringen om te huilen waren. Dat blijkt uit een interview met Forbes-redacteur David Phelan. Volgens Federighi is in een vroege testfase geprobeerd om Stage Manager werkend te krijgen op andere iPads, maar dat Apple niet tevreden was met de prestaties. Toch zullen er mensen zijn die het toch willen proberen op hun iPad, ondanks de mindere performance. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die erin duiken om het nu alsnog werkend te krijgen. En er is ook een (kleine) kans dat Apple het alsnog vrijgeeft voor iPads zonder M1. Vorig jaar werd bij de introductie van macOS Monterey gezegd dat Livetekst exclusief op M1 Macs zou werken. Later maakte Apple de functie alsnog beschikbaar voor Intel Macs.



Bij Stage Manager is de ophef zo mogelijk nog groter: veel mensen willen de handige multitasking-functie gebruiken, maar kunnen het niet. Ze zitten daardoor vast aan de ‘oude’ manier van multitasking op de iPad, die lang niet zo intuïtief is. Dat de eisen voor Stage Manager zo streng zijn is ook opmerkelijk omdat het wel werkt op Macs uit 2017.

9to5Mac dook in de code van iPadOS 16 en ontdekte verwijzingen naar een interne modus ‘Chamois’ voor ‘Legacy Devices’. Dit activeert Stage Manager op iPads zonder M1-chip. Volgens Apple heeft Stage Manager 8GB RAM nodig en toegang tot Virtual Memory Swap. Dit is mogelijk op de 256GB iPad Air 2022 en de alle modellen van de iPad Pro 2022. Alleen dan kan de iPad snel reageren als je tussen meerdere actieve apps wilt wisselen, ook op een extern scherm, met mooie schaduweffecten en animaties. iPads zonder M1 zouden volgens Apple een te lage GPU-performance hebben om de animaties en schaduwen op een superhoge frame rate te laten zien. Ook zouden ze niet de benodigde IO-bandbreedte hebben om een 6K-scherm aan te sturen.

Zijn al die toeters en bellen wel nodig?

Maar er zullen genoeg mensen zijn die hun iPad helemaal niet op een extern willen aansluiten en tevreden zijn met een basic Stage Manager-ervaring zonder animaties. Op de iPhone is het bijvoorbeeld mogelijk om met verminder beweging te zorgen dat je minder animaties ziet. dat is niet alleen rustiger voor je oog, maar ook minder zwaar voor de processor. Of Apple dit overwogen heeft, is nog niet uit interviews gebleken.

Wel heeft Apple aangegeven dat Stage Manager nog in ontwikkeling is en dat er meerdere verbeteringen op de rol staan voor de komende iPadOS 16 beta’s. Ook belooft Apple rekening te houden met feedback van gebruikers om te zien hoe de functie kan worden verbeterd. Die feedback is wel duidelijk: ook mensen zonder M1 iPad willen een betere multitasking-ervaring en Stage Manager kan daarvoor zorgen!