Apple heeft een nieuwe update voor de Mac uitgebracht. Het gaat om macOS Monterey 12.3.1. Er zitten geen nieuwe functies in, maar wel bugfixes en mogelijk nog meer. Het is een extra aanvullende update nadat eerder macOS Monterey 12.3 verscheen.

macOS Monterey 12.3.1 beschikbaar

Apple bracht op 14 maart macOS Monterey 12.3 uit, waarin onder andere Universal Control werd toegevoegd. Deze langverwachte functie wordt inmiddels door veel mensen omarmd. Maar macOS Monterey 12.3 bracht ook een paar problemen. Heeft Apple deze problemen nu opgelost in macOS Monterey 12.3.1? Het buildnummer is in ieder geval al wel bekend: dat is 12E258.



Eén van de klachten gaan over het niet kunnen verbinden met een extern scherm via hdmi en usb-c. Al tijdens de betaperiode dook dit probleem op, maar in de definitieve versie is dit nog niet opgelost. Andere problemen die spelen zijn met gamecontrollers en met Macs die door de update onbruikbaar werden.

Of Apple deze of andere problemen in macOS Monterey 12.3.1 opgelost heeft, weten we hopelijk snel. De update is pas net beschikbaar en zodra we de exacte releasenotes hebben, werken we dit artikel weer bij met de nieuwste informatie. Ook laten we het je weten als Apple de beveiliging verder verbeterd heeft.

macOS Monterey 12.3.1 downloaden

Je downloadt macOS Monterey 12.3.1 via de Systeemvoorkeuren, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeemvoorkeuren. Klik op Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

