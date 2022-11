Eind oktober bracht Apple eindelijk macOS Ventura 13.0 uit, de grote update voor je Mac. Maar zoals gebruikelijk zijn we daarmee niet klaar voor de rest van het jaar. Er zitten nog kleine bugs in die opgelost moeten worden en wellicht heeft Apple ook nog wat beveiligingslekken ontdekt, die gefixt kunnen worden. Het moment om dat te doen is nu daar. Met macOS Ventura 13.0.1 brengt Apple de eerste kleine update uit, die wordt aanbevolen voor iedereen die de update kan installeren. Nieuwe functies verwachten we pas als macOS 13.1 in de loop van volgende maand verschijnt.



macOS Ventura 13.0.1 beschikbaar

Vermoedelijk heeft Apple vooral de beveiliging verbeterd met deze update. Er is geen betatraject geweest voor deze update en er loopt inmiddels al een beta voor macOS 13.1, waar we wat meer van verwachten.

macOS Ventura 13.0.1 releasenotes

Dit zijn de releasenotes van macOS Ventura 13.0.1:

macOS Ventura 13.0.1 Deze update bevat belangrijke beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/kb/HT201222

macOS Ventura 13.0.1 downloaden

Je downloadt macOS Ventura 13.0.1 via de Systeeminstellingen. Deze app heeft een nieuwe naam en indeling gekregen, maar werkt verder hetzelfde. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

Bekijk ook Zo kun je een macOS-update installeren bij macOS Ventura (en eerdere versies) Als er een nieuwe versie van macOS beschikbaar komt wil je natuurlijk meteen updaten, maar wat zijn de verschillende opties? In deze tip leggen we uit hoe het updaten van je Mac werkt.