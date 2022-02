Apple heeft laten weten dat ze een bug in iOS 15 ontdekt hebben die ervoor zorgde dat Siri-opnames met Apple gedeeld werden. Uit voorzorg heeft Apple in iOS 15.2 maatregelen genomen, terwijl de bug in iOS 15.4 opgelost is.

In de zomer van 2019 kwam Apple negatief in het nieuws vanwege het meeluisteren van Siri-gesprekken door externe inhuurkrachten. Apple nam na de ophef maatregelen en stopte tijdelijk met het meeluisteren en analyseren van Siri-opnames. Niet veel later kwam er een mogelijkheid in iOS om Siri-opnames te verwijderen en het delen van opnames stop te zetten. Maar door een probleem in iOS 15, deed deze functie niet wat het beloofde. De opnames werden hoe dan ook met Apple gedeeld, zelfs als je dit dus niet wil.



Siri-opnames werden ongemerkt gedeeld door iOS 15-bug

Tegenover ZDNet laat Apple nu voor het eerst iets weten over het bestaan van deze bug. Uit voorzorg heeft Apple al in iOS 15.2, nadat de bug intern bij Apple ontdekt werd, het delen van Siri-opnames voor ‘veel gebruikers’ preventief uitgeschakeld totdat het probleem daadwerkelijk gefixt is. Alle opnames die zonder toestemming van gebruikers verkregen zijn, zijn van Apple’s servers verwijderd.

Het goede nieuws is dat Apple in iOS 15.2 deze bug meteen ook verholpen heeft. In de nieuwste beta van iOS 15.4 krijg je dan ook weer de vraag of je het delen van Siri-opnames en het daarmee verbeteren van de assistent wil inschakelen. Apple wil je hiermee dus niet opnieuw afdwingen om toch opnames te delen, maar stelt simpelweg de vraag opnieuw nadat het in verband met de bug uitgeschakeld was, zelfs als je de opnames wel wil delen. iOS 15.4 verschijnt later dit voorjaar voor iedereen.

Door toestemming te geven om Siri-opnames te delen, worden de gesprekken anoniem naar Apple verstuurd. In tegenstelling tot eerst, gebruikt Apple geen externe inhuurkrachten meer om de gesprekken te analyseren. Het delen van opnames kan helpen om Siri verder te verbeteren, maar je bent dus tot niets verplicht.