We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Swagger

Dramaserie over jonge basketballers, bedacht door NBA-speler Kevin Durant. We volgen de spelers, hun families en coaches tijdens de moeilijke weg naar een succesvolle carriere. Met onder andere O’Shea Jackson Jr en Quvenzhané Wallis.

Bekijken: Swagger

Army of Thieves

Te zien bij: Netflix

In deze prequel van ‘Army of the Dead’ schakelt een mysterieuze vrouw de bankbediende Dieter in om drie legendarische kluizen verspreid over Europa te helpen kraken.

The Office (S01-S09)

Te zien bij: Netflix

Bevalt de Amerikaanse remake van The Office niet zo, dan kun je ook naar het Britse origineel kijken. Een documentairemaker volgt het dagelijks leven van het kantoorpersoneel van de Dunder Mifflin Paper Company. Manager Michael denkt dat hij een fantastische baas is, maar zijn werknemers nemen hem niet serieus. De arrogante Dwight is Michaels assistent en aast op promotie. En voor receptioniste Pam zijn de spontane gesprekken met de sympathieke Jim het hoogtepunt van haar werkdagen.

Hypnotic

Te zien bij: Netflix

Jenn loopt vast op zowel persoonlijk als professioneel vlak. Ze zoekt hulp bij een mysterieuze hypnotherapeut, maar raakt verwikkeld in een dodelijk psychologisch spel.

Maradona: Blessed Dream (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

In Maradona: Blessed Dream spelen Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) en Nicolas Goldschmidt (Supermax) de hoofdrollen. Zij portretteren Diego Armando Maradona gedurende zijn leven en carrière. Van het prille begin in het stadje Fiorito in zijn geboorteland Argentinië, tot zijn carrière bij Barcelona en Napoli, en ten slotte zal de serie zijn belangrijke rol laten zien in het winnen van de Wereldbeker in Mexico in ’86 met zijn nationale team. Ook Julieta Cardinali (En Terapia, Valentin), Laura Esquivel (Patito Feo), Mercedes Morán (Diarios de Motocicleta), Pepe Monje (Amor en Custodia) en Peter Lanzani (El Clan) spelen een prominente rol in de serie.

Inferno

Te zien bij: Film1

Robert Langdon wordt met geheugenverlies wakker in een Italiaans ziekenhuis. Hij is in het bezit van geheimzinnige codes die gecreëerd zijn door een wetenschapper die geobsedeerd is door het einde van de wereld. De codes leiden naar een wereldbedreigend complot en alleen Langdon kan het ontcijferen.

Into the Dark: Uncanny Annie

Te zien bij: Videoland

Een groep studenten komt tijdens Halloween samen om een mysterieus bordspel te spelen. Als ze vast komen te zitten in het spel worden hun ergste nachtmerries werkelijkheid en moeten ze winnen om te overleven.

Mothers of the Revolution

Te zien bij: Pathé Thuis

Deze documentaire vertelt het verhaal van een van de langste protesten in de geschiedenis. Tussen 1981 en 2000 hebben duizenden vrouwen over de hele wereld zich verzameld op Greenham Common om een toegewijd standpunt in te nemen.