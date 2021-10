iFixit is druk bezig met de teardown van de MacBook Pro 2021. Maar ondertussen hadden ze tijd om naar het poetsdoekje van Apple te kijken. Die bestaat uit twee lagen en is gemaakt van hetzelfde materiaal dat je aan de binnenkant van de iPad Smart Cover vindt.

Apple’s poetsdoekje bestaat uit twee lagen

Kolder of een serieuze aankoop? Als we de videoreview van iJustine mogen geloven is dit doekje z’n prijs van $19 best waard. Het blijkt precies hetzelfde doekje te zijn dat je eerder bij het Pro Display XDR kreeg meegeleverd en dat het nu los verkrijgbaar is, is eigenlijk niet eens zo’n gek idee, meldt de YouTuber.



Ondertussen staat internet vol met hilarische reacties op dit prijzige poetsdoekje. iFixit besloot het eens nader te onderzoeken, om te kijken wat het materiaal zo bijzonder maakt. Bij het kapot knippen van het doekje blijkt al snel dat het uit twee lagen bestaat, die langs de randen aan elkaar zijn geplakt. Onder de microscoop blijken de vezels er net iets anders uit te zien dan van een standaard poetsdoekje, zoals je wel vaker ziet.

Het materiaal is overigens niet gelijk aan de microvezel poetsdoeken die je in de supermarkt vindt, want die hebben meer een lussenstructuur, zoals een badhanddoek. Apple’s doekje is veel zachter en lijkt op hetzelfde materiaal dat je aan de binnenkant van Apple-hoesjes en toetsenbordhoezen vindt. Dit doet meer denken aan synthetisch suede of Alcantara.

iFixit geeft het doekje een reparatiescore van 0 uit 10, aangezien er niets aan te vervangen of te repareren valt. Het doekje kost in de Nederlandse Apple Store 25 euro en wordt pas over 10-12 weken geleverd, dus je bent niet zeker of ‘ie nog voor Sinterklaas komt.

Bekijk de ‘teardown’ bij iFixit.