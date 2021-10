Apple verkoopt de 21,5-inch iMac met Intel niet meer. Het model is stilletjes uit het assortiment gehaald. De vervanger van 24-inch is alweer een tijdje verkrijgbaar.

De 21,5-inch iMac met Intel was nog wel verkrijgbaar, onder andere als goedkope optie voor het onderwijs. Wil je nu nog een goedkope iMac kopen, dan ben je aangewezen op de resterende voorraden bij retailers of op het nieuwe 24-inch model. Tijdens het Unleashed-event zat het kleinste instapmodel nog in het assortiment, maar nu is hij weg. Hij was voorzien van een al wat oudere 2,3GHz dual-core 7e generatie Intel Core i5-processor, 8GB RAM, 256GB SSD-opslag en Intel Iris Plus Graphics 640 voor de grafische prestaties. Dit model kostte rond de duizend euro en was daardoor erg aantrekkelijk qua prijs, maar minder aantrekkelijk qua technische specs.



Wie nu een iMac wil kopen kan beter het nieuwe 24-inch model kiezen, dat in april verscheen. Deze is voorzien van Apple’s M1-chip en een nieuw kleurrijk design. Daarnaast blijft de grotere 27-inch iMac met Intel nog in het assortiment, maar die zal waarschijnlijk binnen een paar maanden worden vervangen door een snellere versie met Apple Silicon

De 21,5-inch iMac stond de afgelopen weken goed verstopt op de website van Apple maar was nog wel vindbaar op deze pagina. Afgelopen maart werden de opties al wel gereduceerd tot 256GB SSD en een 1TB Fusion Drive. Sinds april zijn de voorraden beperkt.

Bij de meeste winkeliers is dit model nog verkrijgbaar.

Het nieuwere 24-inch model heeft de volgende specs:

Scherm: 23,5-inch Retina display

4,5K-resolutie van 4480 x 2520, 218ppi

Brede kleurweergave (P3), True Tone en 500 nits helderheid

8-core Apple M1-chip, met 7- of 8-core GPU

8GB centraal geheugen, uit te breiden naar 16GB

16-core Neural Engine

SSD vanaf 256GB, uit te breiden naar 2TB

1080p FaceTime HD-camera met M1-beeldsignaalprocessor

Ondersteuning voor één extern display met een resolutie tot 6K bij 60Hz

Hifi-systeem met 6 speakers en force-canceling woofers

Breed stereogeluid, ondersteuning voor ruimtelijke audio en Dolby Atmos

Drie bundelvormige microfoons van studiokwaliteit

Ondersteuning voor Hé Siri

Twee Thunderbolt/USB 4-poorten, twee USB-3 poorten (op duurder model)

Wifi 6 en Bluetooth 5.0

Afmetingen: Scherm is 11,5mm dik, 54,7cm breed. Totale computer is 46,1cm hoog.

Gewicht: 4,46/4,48kg

Prijzen iMac 2021 (24-inch)

Opslag GPU Prijs 256GB 7-core GPU €1.449,- 256GB 8-core GPU €1.669,- 512GB 8-core GPU €1.899,-

In onderstaande prijsvergelijker kun je zien wat je hiervoor kwijt bent: