In Nederland ging de alles-in-één cadeaukaart in juni 2022 van start, maar in België heb je op het moment van schrijven nog twee aparte kaarten. De ene giftcard kan alleen worden gebruikt voor aankopen van fysieke producten (devices en accessoires), terwijl de andere giftcard bedoeld is voor alle digitale producten zoals apps, muziek, films en abonnementen. In de VS voegde Apple de twee kaarten al een paar jaar geleden samen en nu zijn steeds meer landen aan de beurt. De nieuwe Apple-cadeaukaart was verder al beschikbaar in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en andere Europese landen. België lijkt de volgende kandidaat te zijn.



Dat blijkt uit het feit dat de Apple Store-app vanaf nu bij het onderdeel Giftcard uitleg toont over de nieuwe kaarten. Er is ook een koopknop zichtbaar, die nog niet functioneert. Achter de schermen lijkt eraan te worden gewerkt. Op de desktopversie is nog de oude versie te zien met de cadeaubon die alleen voor iTunes en de App Store geldt.

De nieuwe cadeaukaart heeft zowel voor- als nadelen. Een voordeel is dat je het tegoed bijna overal voor kunt gebruiken: alles wat Apple verkoopt is met de cadeaukaart af te rekenen. Een nadeel is dat er zelden koopjes meer te vinden zijn. Bij de iTunes-giftcards kreeg je vaak 15% tot 20% korting op de aankoop of kreeg je extra tegoed. Bij de universele kaart is dat niet meer het geval. De reden is simpel: Apple wil niet zomaar tot 20% korting geven op de aankoop van een Mac of iPhone.

Zodra de cadeaukaart beschikbaar is kun je deze per e-mail naar iemand versturen. Fysieke versies met sticker zijn op termijn dan ook verkrijgbaar in de Apple Store in Brussel en bij diverse verkooppunten zoals MediaMarkt, Lab9 en Fnac. Vaak kun je ze zelfs in de supermarkt vinden. Het verschil is dat de kaarten die je in de Apple Store koopt niet voorzien zijn van een opdruk met bedrag, terwijl de kaarten van de supermarkt en elektronicahandel voorzien zijn van een opdruk €25,-, €50,- en €100,-. Je hebt dus iets minder vrijheid in je keuze.

Helaas is er in al die tijd weinig veranderd aan het design. Je kunt kiezen uit 5 stickers met kleurrijke Apple-logo. In de VS brengt Apple ook speciale kerstdagen-versies van de cadeaukaart uit, maar die kun je niet voor de Nederlandse Apple Store en App Store gebruiken. Want ook voor België geldt: de kaart die je in België koopt is alleen bruikbaar met een Belgisch Apple ID en voor hardware-aankopen binnen België.

